Столб красного дыма к небу: В Воронеже загорелся склад пластмассовых изделий, площадь пожара 250 кв. м. (фото)

Вечером понедельника, 22 мая, на улице Цимлянской в Воронеже произошел пожарный инцидент, связанный с составом пластиковых изделий. Информацию об этом событии публикуют в сети очевидцы.

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По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Само здание расположено уединенно, поэтому нет угрозы распространения огня. На месте происшествия работает 8 единиц пожарной техники и 29 пожарных, активно занимающихся тушением.

В результате горения над составом поднимался чёрный столб дыма. Это связано со сгоранием пластиковых материалов, сообщили представители МЧС.

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Напомним, что накануне в Воронеже произошел пожар трансформатора на территории завода по улице Чебышева. Это привело к перебоям с электроснабжением и водоснабжением в разных районах города. Инцидентом занималась команда спасателей, которые быстро сумели ликвидировать возгорание. Варвара Щербакова.

Напомним, 20 мая основатель ППК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

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