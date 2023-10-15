Студентов могут мобилизовать: в МОН назвали условия

В Украине идет общая мобилизация, из-за чего военнообязанных мужчин могут призвать на службу. Ряд социальных групп имеет отсрочку, но есть также исключения.

Находящихся в академическом отпуске студентов могут забрать в армию. Об этом сообщает МОН.

Отмечается, что студенты подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва.

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В случае призыва студенты могут продолжить академический отпуск. Кроме того, государственники могут возобновиться на обучение с возможностью дальнейшего перевода на бюджетные места в случае их наличия.

"На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, продолжающие обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком", – пояснили в министерстве.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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