Стюардесса ответила, жители какой страны хуже всего ведут себя в самолете и кто является "идеальным туристом"

Бортпроводница с 6-летним опытом работы в известной британской авиакомпании рассказала о самых плохих пассажирах, которых она встречала в самолете.

В интервью по британскому изданию 30-летняя Кристина Галвидите рассказала, что ими оказались британцы.

"Британцы обычно начинают употреблять алкоголь в аэропорту, независимо от времени суток, поэтому многие люди уже садятся в самолет пьяными или по крайней мере под хмельком – и продолжают пить в воздухе. Я из Восточной Европы и не видела такого пьянства больше нигде", – говорит стюардесса. .

По ее словам, британцы покупают алкоголь в duty free и употребляют перед самолетом, а уже на борту еще заказывают алкоголь, хотя правила авиакомпании запрещают употреблять более двух напитков в салоне самолета. Но люди все равно провозят свои напитки контрабандой и часто полностью выходят из-под контроля.

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"Британцы являются наихудшими пассажирами, с которыми приходится сталкиваться с точки зрения разрушительного поведения", – ответила Кристина.

Также стюардесса рассказала, что ее раздражают пассажиры, позволяющие своим детям бегать через проход, или блокирующие его взрослые. Те, кому нужно несколько раз говорить пристегнуть ремень безопасности. Но люди, которые слишком напиваются, всегда будут самыми плохими.

А также она назвала идеальных туристов. По ее мнению, ими оказались довольно скромные люди из континентальной Европы, особенно из Скандинавии.

Напомним, стюардесса американской авиакомпании рассказала, от каких напитков следует отказаться в самолете. По ее словам, экипаж самолета никогда не будет этого пить.

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