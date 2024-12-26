Субсидии 2025: кому повысят помощь с 1 января и как подать заявку на поддержку

В январе 2025 года украинцы будут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с отопительным сезоном 2024-2025 годов.

Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг и расходы на управление многоквартирными домами назначается с момента подачи заявления и действует до конца отопительного сезона.

В период отопительного сезона 2024-2025 субсидии будут начисляться с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Для этого отопительного сезона субсидии будут рассчитаны автоматически для всех лиц, которым была назначена субсидия на неотапливаемый период 2024 года или если их субсидия составила 0,00 грн.

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Следовательно, граждане, уже получающие субсидии или для которых была назначена нулевая субсидия в летний период, не должны подавать дополнительные заявления для получения выплат.

Кто имеет право обратиться за субсидией в январе

В январе на получение жилищной субсидии на отопительный сезон 2024-2025 необходимо подать заявление в следующих случаях:

▪ если документы на назначение субсидии подаются впервые;

▪ если было отказано в назначении субсидии на неотапливаемый период (из-за долгов, отсутствия доходов и т.п.);

▪ если летом была подана просьба о прекращении субсидии, но сейчас человек хочет получать субсидию на отопительный период;

▪ если изменился состав зарегистрированных лиц или социальное положение семьи.

При обращении в январе субсидия будет назначена с того месяца, когда было подано заявление.

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При расчете жилищной субсидии в январе 2025 года будут учтены доходы домохозяйств за II—III кварталы 2024 года.

Отметим, что начисления по программам Национальный кэшбек и Зимняя поддержка не учитываются как доходы при назначении жилищных субсидий.

Что изменится в назначении субсидии в январе

В целях поддержки украинцев с низкими доходами и решения проблем, связанных с отключениями электроэнергии, тепла или водоснабжения, в законодательстве были внесены изменения по назначению субсидии.

▪ Во время действия военного положения, если семья использовала меньше электроэнергии из-за ее отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет выплачиваться в предыдущем размере и не будет уменьшаться;

▪ Максимальная сумма покупки, ограничивающая назначение субсидии, увеличена с 50 000 до 100 000 грн;

▪ Если семья или лицо приобрели генератор для производства электроэнергии, который будет помогать обеспечить нормальные условия жизни во время войны, стоимость такого генератора до 150 000 грн или разовый платеж по кредиту на его приобретение не будет учитываться при назначении субсидии.

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Как оформить субсидию в январе и какие документы нужны

Для получения жилищной субсидии необходимо подать заявление и декларацию (по стандартным формам).

В зависимости от ситуации могут потребоваться и другие документы (при наличии).

▪ договор найма (аренды) жилья – если заявитель проживает в арендованной квартире;

▪ копия договора реструктуризации долга – в случае наличия задолженности и заключения такого договора.

При необходимости граждане могут предоставить другие документы, которые могут повлиять на рассмотрение заявления.

▪ документ, подтверждающий факт отсутствия лица по зарегистрированному или задекларированному месту жительства;

▪ судебное решение об определении места жительства;

▪ справка о внутренне перемещенном лице;

▪ письменное объяснение о доходах, не внесенных в реестры Государственной налоговой службы Украины.

Куда и как подать документы

Документы для получения жилищной субсидии можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины несколькими способами, в зависимости от удобства:

▪ лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

▪ отправив по почте по адресу территориального органа Фонда;

▪ онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионный фонд.

Также документы можно подать через уполномоченные лица территориальных общин, центры предоставления административных услуг или через портал Действие.

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