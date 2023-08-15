Тайна гибели группы Дятлова: ученые сделали впечатляющее предположение

Туристическая группа Игоря Дятлова, погибшая 2 февраля 1959 года, возможно, стала жертвой неудачных испытаний советской баллистической ракеты Р-12. Свидетельства очевидцев о летающих "огненных шарах" в тот период могут подкреплять эту версию.

Об этом пишет UaInfo.

Исследователи, в частности Вадим Скибинский и Владислав Карелин, предлагают проверить эту теорию, возобновив следствие по гибели туристов.

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Они критикуют официальную версию о гибели в результате лавины как некомпетентную, указывая на отсутствие достаточного снега для лавины в тот период. Очевидцы наблюдали "огненные шары" на небе, которые могли быть связаны с ракетными испытаниями. Мнения ученых разделились, по поводу того, эти шары - это газы от ракеты или другое явление.

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Растаявший снег вокруг лагеря дятловцев вызывает вопрос о несоответствии погодным условиям. Исследователи предполагают, что, возможно, возникли проблемы при запуске ракеты, что привело к выбросу азотной кислоты, которая смогла повлиять на поведение туристов, которые начали срывать с себя одежду перед смертью.

Напомним, в Казахстане археологи раскопали 2000-летнюю пирамиду с кладами.

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