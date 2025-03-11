Территориальные уступки для Украины неизбежны - Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что любая договоренность о прекращении войны между Украиной и Россией будет предусматривать сложные компромиссы со стороны Киева, в том числе и территориальные уступки. Он отметил, что и Украина, и Россия должны быть готовы к непростым решениям для завершения войны или хотя бы ее временного прекращения.

"Самое важное, что мы вынесем из этих встреч, – это понимание, что Украина готова к сложным шагам. Так же и России придется принять трудные решения, чтобы остановить конфликт или хотя бы приостановить его каким-то образом". Об этом сообщает The New York Times.

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Марко Рубио не стал уточнять, каким именно может быть содержание потенциального мирного соглашения. Однако подчеркнул: военное завершение войны он считает маловероятным.

"Россия не способна оккупировать всю территорию Украины, а Украине будет очень сложно в ближайшее время вернуть Россию в пределы 2014 года", - добавил госсекретарь.

Ожидается, что запланированные на вторник переговоры не будут затрагивать идеи соглашения об украинских природных ресурсах. Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассматривать подобную компенсацию за американскую военную поддержку после вторжения России.

Напомним, Трамп предложит Конгрессу план прекращения войны в Украине.

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