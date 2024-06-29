Территориальный военный резерв: кого будут включать и какой предельный возраст
Президент Владимир Зеленский поручил украинскому военному руководству создать резервы личного состава. В этой статье мы рассмотрим, как в Украине формируется система резервистов, какие виды резерва существуют, кого мобилизуют в первую очередь и как будет происходить создание новых резервов. Об этом пишет ТСН.
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Виды резервов:
- Оперативный резерв:
- 1 очередь (ОР-1): бывшие военные, участники АТО/ООС, заключившие контракт на службу в резерве.
- 2 очередь (ОР-2): бывшие военные, не заключившие контракт, АТО/ООС.
- Мобилизационный резерв: предназначен для комплектования воинских частей, территориальной обороны, обучающих центров.
- Общественный резерв: формируется из граждан, добровольно участвующих в обороне государства.
Мобилизация:
- Проводится в четыре очереди:
- 1-2 очередь: ОР-1 и ОР-2.
- 3 очередь: офицеры запаса, выпускники кафедр военной подготовки.
- 4 очередь: прочие военнообязанные без ограничений по возрасту/здоровью.
- Сколько мобилизуют военная тайна.
Создание новых резервов:
- Не по указу президента, а по директиве Генштаба.
- Формируются бригады/батальоны согласно штатному расписанию.
- Мобилизуют только тех, кто владеет необходимой военной специальностью.
Важно:
Резервы формируются с начала войны. Мобилизированные проходят обучение по потребностям. Генштаб планирует мобилизацию только необходимого количества людей.
Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.
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