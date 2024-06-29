Территориальный военный резерв: кого будут включать и какой предельный возраст

Президент Владимир Зеленский поручил украинскому военному руководству создать резервы личного состава. В этой статье мы рассмотрим, как в Украине формируется система резервистов, какие виды резерва существуют, кого мобилизуют в первую очередь и как будет происходить создание новых резервов. Об этом пишет ТСН.

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Виды резервов:

Оперативный резерв:

1 очередь (ОР-1): бывшие военные, участники АТО/ООС, заключившие контракт на службу в резерве.

бывшие военные, участники АТО/ООС, заключившие контракт на службу в резерве.

2 очередь (ОР-2): бывшие военные, не заключившие контракт, АТО/ООС.

бывшие военные, не заключившие контракт, АТО/ООС. Мобилизационный резерв: предназначен для комплектования воинских частей, территориальной обороны, обучающих центров.

предназначен для комплектования воинских частей, территориальной обороны, обучающих центров. Общественный резерв: формируется из граждан, добровольно участвующих в обороне государства.

Мобилизация:

Проводится в четыре очереди:

1-2 очередь: ОР-1 и ОР-2.

ОР-1 и ОР-2.

3 очередь: офицеры запаса, выпускники кафедр военной подготовки.

офицеры запаса, выпускники кафедр военной подготовки.

4 очередь: прочие военнообязанные без ограничений по возрасту/здоровью.

прочие военнообязанные без ограничений по возрасту/здоровью. Сколько мобилизуют военная тайна.

Создание новых резервов:

Не по указу президента, а по директиве Генштаба.

Формируются бригады/батальоны согласно штатному расписанию.

Мобилизуют только тех, кто владеет необходимой военной специальностью.

Важно:

Резервы формируются с начала войны. Мобилизированные проходят обучение по потребностям. Генштаб планирует мобилизацию только необходимого количества людей.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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