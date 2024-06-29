Територіальний військовий резерв: кого будуть включати та який граничний вік

Президент Володимир Зеленський доручив українському військовому керівництву створити резерви особового складу. У цій статті ми розглянемо, як в Україні формується система резервістів, які існують види резерву, кого мобілізують першочергово та як буде відбуватися створення нових резервів. Про це пише ТСН.

Читайте також: У Раді пояснили, коли чекати на закон про демобілізацію

Види резервів:

Оперативний резерв:

1 черга (ОР-1): колишні військові, учасники АТО/ООС, які уклали контракт на службу в резерві.

колишні військові, учасники АТО/ООС, які уклали контракт на службу в резерві.

2 черга (ОР-2): колишні військові, які не уклали контракт, АТО/ООС.

колишні військові, які не уклали контракт, АТО/ООС. Мобілізаційний резерв: призначений для комплектування військових частин, територіальної оборони, навчальних центрів.

призначений для комплектування військових частин, територіальної оборони, навчальних центрів. Громадський резерв: формується з громадян, які добровільно беруть участь в обороні держави.

Мобілізація:

Проводиться в чотири черги:

1-2 черга: ОР-1 та ОР-2.

ОР-1 та ОР-2.

3 черга: офіцери запасу, випускники кафедр військової підготовки.

офіцери запасу, випускники кафедр військової підготовки.

4 черга: інші військовозобов'язані без обмежень за віком/здоров'ям.

інші військовозобов'язані без обмежень за віком/здоров'ям. Скільки мобілізують: військова таємниця.

Створення нових резервів:

Не за указом президента, а директивою Генштабу.

Формуються бригади/батальйони згідно штатного розпису.

Мобілізують лише тих, хто володіє необхідною військовою спеціальністю.

Важливо:

Резерви формуються з початку війни. Мобілізовані проходять навчання за потребами. Генштаб планує мобілізацію лише необхідної кількості людей.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!