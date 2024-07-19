Тише, еще тише: какие генераторы на украинском рынке наиболее бесшумны

В условиях веерных отключений электричества генераторы стали must-have для многих украинцев. Однако устанавливать их в квартирах категорически нельзя, а вот в частных домах это вполне допустимо.

Издание "Факты" исследовало рынок и предлагает подборку тихих генераторов, отвечающих государственным санитарным нормам: 40 дБА днем и 30 дБА ночью.

Лучшими по уровню шума считаются инверторные генераторы. Их уровень шума составляет 40-45 дБА, что по сравнению с жужжанием холодильника.

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Вот несколько моделей тихих инверторных генераторов:

Kraft&Dele KD 683

Одноцилиндровый 4-тактный двигатель

Топливный бак 2,1л (4 часа работы)

Вес 9,3 кг

Подходит для чувствительной электроники

Цена: от 12 000 грн

Генератор PMI 2000

Generator PMI 2000

4-тактный двигатель 2,3 л.

Топливный бак 4 л (4 часа работы)

Цена: от 10 000 грн

ПАТА 1800I

Generator ПАТА 1800I

Уровень шума 58 дБ

Мощность 1800 Вт

Время автономной работы 6 часов

Цена: от 13 000 грн

Бензиновый генератор MAXpeedingRODS MXR 3500

Generator MAXpeedingRODS MXR 3500

Максимальная мощность 4 кВт

Уровень шума 58 дБ

Время автономной работы 12 часов

Цена: от 16 000 грн

Инверторный генератор TTG XYG2000I

Generator TTG XYG2000I

Уровень шума 60 дБ

Время автономной работы 7 часов

Вес 18,5 кг

USB-разъем для зарядки электроники

Цена: от 15 000 грн

APRO 2.0

Generator APRO 2.0

Уровень шума 62 дБ

Топливный бак 4 л (6 часов работы)

Цена: от 11 000 грн

Бензиновый генератор Enersol EPG-4000ISE

Generator Enersol EPG4000ISE

Уровень шума 64 дБ

Мощность 4 кВт

Время автономной работы 8 часов

Цена: от 17 000 грн

Важно!

Перед покупкой генератора рекомендуется ознакомиться с отзывами других покупателей.

Обратите внимание на уровень шума, мощность, время автономной работы и другие характеристики, которые именно для вас важны.

Не забудьте о гарантии и сервисном обслуживании.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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