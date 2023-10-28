Топ-3 модели кроссовок, которые будут на пике моды осенью-2023

Кроссовки стали незаменимой обувью для модниц. С ними можно просто создавать стильные осенние виды.

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Об этом пишет Радиотрек.

Какие кроссовки выбрать, чтобы быть в тренде?

Adidas Samba

Эти комфортные и удобные кроссовки всегда находятся в гардеробе модницы. Они лидируют в обыденных образах и стали обязательной составляющей стиля каждой женщины. Инфлюэнсеры удачно сочетали их с мешковатыми джинсами, брючными костюмами, рубашками, блузками, а также джинсовыми и атласными юбками.

New Balance 550

Эти кроссовки покорили сердца модниц в прошлом году и остаются актуальными в 2023 году. Они идеально сочетаются с ниспадающими джинсами и гармонично вписываются в образы с тренчами, свитшотами и оверсайз куртками.

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Adidas Campus 00s

Обувь, которая когда-то была культовой в 1990-х годах, возвращается в этом сезоне. Они напоминают Adidas Samba, идеально подходя для повседневной носки и уличного стиля, придавая вашему образу свежий шарм.

Зеленые и черные цвета лучше всего смотрятся в этих кроссовках, и они прекрасно сочетаются с бомберами и стеганными куртками.

Напомним, мы уже писали в каких пальто вы будете выглядеть дорого.

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