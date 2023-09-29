Стилисты назвали девять моделей осенних пальто, в которых вы будете выглядеть дорого

Независимо от модных тенденций, стилисты считают, что элегантный и дорогой вид можно достичь благодаря классическому пальто. Важно, чтобы оно было высокого качества и в базовых цветах, таких как чёрный, бежевый (камелек), глубокий серый и снежно-белый.

Об этом пишет Радиотрек.

Относительно кроя, идеальным вариантом является прямой, свободный и минималистичный дизайн без лишних деталей.

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Самой актуальной длиной пальто этой осенью является макси, но также популярным остается и средний вариант (миди).

Главным трендом сезона является черное макси пальто, также известное как LBC (длинное черное пальто). Оно отлично сочетается как с ежедневными джинсами, так и элегантными платьями для офиса или праздничных случаев. Этот стиль идеально выражает концепцию "тихой роскоши".

Напомним, мы уже писали, какие стрижки подходят для зрелых женщин.

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