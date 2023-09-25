Стилисты назвали лучшие прически для 'зрелых' женщин с тонкими волосами

С возрастом волосы становятся менее густыми и истощаются. Однако стилисты-парикмахеры советуют не беспокоиться, ведь правильно подобранная прическа способна скрыть недостатки.

Специалисты говорят, что для "зрелых женщин" отличным выбором станет прическа боб, имеющая разные варианты. "Боб можно настроить, подстричь и уложить в соответствии с вашим типом волос и чертами лица", — отметила эксперт в области красоты Glam Girl Габи.

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Стилистка говорит, что такая стрижка помогает волосам выглядеть более густыми и роскошными.

Тупой Боб

По словам Габи, благодаря тупому бобу даже самые тонкие волосы будут выглядеть "значительно густее". Причина этого заключается в том, что эта стрижка предполагает наслоение, тогда базовая линия выглядит более густой. Тогда волосы кажутся более густыми, чем есть на самом деле.

Многослойный боб

Если вам нравится боб, но вам не нравится "вес" в основе ваших волос, стоит выбрать многослойный боб – "чтобы создать больше движения в ваших волосах". Благодаря такой прическе вы будете иметь необходимый объем.

Лоб, или стрижка средней длины (длинный боб)

Такая прическа, по мнению специалиста, является прекрасной стрижкой для тонких волос, поскольку она дает вам гибкость укладки более длинных волос, создавая иллюзию более коротких и более густых волос. "Как и в случае с бобом, вы можете оставить лоб одним гладким слоем для более толстой базовой линии или добавить слои снизу", – говорит Габи.

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Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

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