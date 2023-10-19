Топ-7 комнатных растений, ароматизирующих воздух

Комнатные растения преимущественно не обладают выраженным ароматом. Такая особенность обусловлена селекцией, поскольку природные ароматы цветов предназначены для привлечения насекомых-опылителей, а в домашних условиях это не необходимость. Однако важно отметить, что это не касается всех комнатных растений, и некоторые из них могут очень приятно пахнуть. Хотим представить вам семь комнатных растений, обладающих волшебным ароматом.

Об этом пишет Фокус.

Цитрусовое дерево

Маленькие цитрусовые деревья, такие как лимон, апельсин, лайм и мандарин, отличаются прекрасными ароматными цветами и богатым урожаем фруктов, богатым витамином C. Они считаются одними из лучших ароматных комнатных растений и придают свежесть в вашем доме.

Гардения

Гардения известна своим необыкновенно приятным ароматом и часто рекомендуется как естественный ароматический диффузор. Чтобы она росла и цвела, важно обеспечить ее достаточным количеством света.

Жасмин

Комнатный жасмин, подобно своему садовому родственнику, отличается отличным ароматом. Как и другие ароматические цветы, он нуждается в должном освещении: не менее шести часов солнечного света ежедневно. Поэтому в зимнее время или в пасмурную погоду дополнительное освещение будет необходимо.

Орхидея

Орхидеи не всегда обладают ароматом, однако некоторые сорта могут удивить нежнейшим ароматом, иногда чрезвычайно неожиданным. К примеру, орхидея "Sharry Baby Oncidium" с запахом шоколада поразит вас. Другие сорта, такие как "Мелохание" и "Гавайский закат", раскрывают нежный аромат. Если вы приобретете орхидею во время цветения, вы можете наслаждаться ее ароматом. Во время этого периода не забывайте о сохранении влажности, чтобы максимально почувствовать волшебный аромат.

Душистый герань

Герань, одно из самых популярных растений на подоконниках в Украине, подарит вам тонкий аромат во время цветения. В отличие от обычной герани, листья душистой герани не имеют особого аромата. Это растение рекомендуется для ароматерапии, поскольку оно положительно влияет на нервную систему.

Французская лаванда

Французская лаванда может быть выращена как комнатное растение, и при надлежащем уходе и достаточном освещении она всегда будет радовать вас своим ароматом.

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Стефанотис

Стефанотис, известный также как свадебный венок, имеет небольшие, нежные цветы, которые выделяют приятный и сильный аромат. Растение требует яркого солнечного света и умеренной поливки, что делает его очень простым в уходе.

Если вы решили приобрести несколько этих растений, располагайте их в комнатах с хорошей вентиляцией, поскольку аромат может в закрытых помещениях усиливаться и вызывать головную боль.

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Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения нельзя держать рядом с детьми и животными.