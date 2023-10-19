Топ-7 кімнатних рослин, які ароматизують повітря

Кімнатні рослини переважно не мають вираженого аромату. Така особливість зумовлена селекцією, оскільки природні аромати квітів призначені для приваблення комах-запилювачів, а в домашніх умовах це не є необхідністю. Проте важливо зазначити, що це не стосується всіх кімнатних рослин, і деякі з них можуть надзвичайно приємно пахнути. Хочемо представити вам сім кімнатних рослин, які володіють чарівним ароматом.

Про це пише Фокус.

Цитрусове дерево

Маленькі цитрусові дерева, такі як лимон, апельсин, лайм і мандарин, відзначаються чудовими ароматними квітами та багатим урожаєм фруктів, що багаті вітаміном C. Вони вважаються одними з найкращих ароматних кімнатних рослин і додають свіжість у вашому будинку.

Гарденія

Гарденія відома своїм надзвичайно приємним ароматом і часто рекомендується як природний ароматичний дифузор. Щоб вона росла і цвіла, важливо забезпечити її достатньою кількістю світла.

Жасмин

Кімнатний жасмин, подібно до свого садового родича, відзначається чудовим ароматом. Як і інші ароматичні квіти, він потребує належного освітлення: не менше шести годин сонячного світла щоденно. Тому в зимовий час або в похмуру погоду додаткове освітлення буде необхідним.

Орхідея

Орхідеї не завжди мають аромат, проте деякі сорти можуть здивувати найніжнішим ароматом, інколи надзвичайно несподіваним. Наприклад, орхідея "Sharry Baby Oncidium" із запахом шоколаду вразить вас. Інші сорти, такі як "Мерехтіння" і "Гавайський захід сонця", розкривають ніжний аромат. Якщо ви придбаєте орхідею під час цвітіння, ви зможете насолоджуватися її ароматом. Під час цього періоду не забувайте про збереження вологості, щоб максимально відчути чарівний аромат.

Запашна герань

Герань, один із найпопулярніших рослин на підвіконнях в Україні, подарує вам тонкий аромат під час цвітіння. На відміну від звичайної герані, листя запашної герані не має особливого аромату. Ц рослину рекомендується для ароматерапії, оскільки вона позитивно впливає на нервову систему.

Французька лаванда

Французька лаванда може бути вирощена як кімнатна рослина, і при належному догляді та достатньому освітленні вона завжди тішитиме вас своїм ароматом.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Стефанотіс

Стефанотіс, відомий також як "весільний вінок," має невеликі, ніжні квіти, які виділяють приємний та сильний аромат. Рослина потребує яскравого сонячного світла та помірної поливки, що робить її дуже простою у догляді.

Якщо ви вирішили придбати кілька цих рослин, розташовуйте їх в кімнатах з гарною вентиляцією, оскільки аромат може у закритих приміщеннях може посилюватись і викликати головний біль.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не можна тримати поруч з дітьми та тваринами.