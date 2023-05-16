Торт времен Второй мировой и княжеская конфета: древние сладости, сохранившиеся до наших дней

В музеях хранятся не только древние вещи, но и древние сладости : например конфета, которую укусили более столетия назад или торт, переживший Вторую мировую. UaPortal расскажет об уникальных находках: конфетах и десертах, найденных в самых неожиданных местах.

Княжеская конфета

Работая над платьем младшей сестры последнего российского императора княгини Ксении реставратор нашла в рукаве платье, сшитом к балу 1903 года надкушенную конфету. Она сохранила едва заметное тиснение – название кондитерской фирмы "Ландрин". Конфета пролежала в тайнике более 100 лет.

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Шоколадка в шлеме сэра

Работники Британского Национального фонда в Норфолке случайного нашли скрытую в шлеме участника англо-бурской войны в Южной Африке, сэра Генри Эдварда Пастон-Бедингфельда шоколадку, подаренную королевой Викторией в 1900 году с целью поднятия боевого духа солдат. Более сотни тысяч шоколадок с надписью "Южная Африка 1900" и новогодним поздравлением королевы было создано тремя кондитерами. Большинство солдат отправили подарок семье или сохранили его. Именно эту шоколадку нашли благодаря дочери сэра Эдварда, которая принесла в фонд его вещи.

Торт, переживший Вторую мировую войну

Археологи из Любека в Германии нашли в подвале местного дома обугленный торт, времен Второй мировой войны. Он уцелел после бомбежки города в марте 1942 года: высокая температура горящего дома карбонизировала торт, благодаря чему он сохранил форму и даже начинку из лесных орехов и миндаля.

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Печенье в 500-летнем манускрипте

Библиотекари Кембриджского университета нашли в 500-летнем томе эпохи Тюдоров кусок шоколадного печенья. Оно оставило жирные пятна на старинных страницах ценного манускрипта. Проносить еду и напитки в библиотеку запрещено, но кто-то не обратил внимания и оставил в книге такой неприятный сюрприз. Почти 50 лет печенье пролежало между страницами рукописного тома жизнеописания святого Августина 1529 года.

Напомним, в пещере на западе Украины обнаружили женские статуэтки в возрасте 5000 лет.

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