Торт часів Другої світової та княжа цукерка: древні солодощі, які збереглися до наших днів

У музеях зберігаються не лише древні речі, але й давні солодощі: наприклад цукерка, яку вкусили понад століття тому чи торт, який пережив Другу світову. UaPortal розповість про унікальні знахідки: цукерки та десерти, знайдені у найнеочікуваніших місцях.

Княжа цукерка

Працюючи над сукнею молодшої сестри останнього російського імператора княгині Ксенії реставраторка знайшла у рукаві сукні, пошитої до балу 1903 року надкушену цукерку. Вона зберегла ледь помітне тиснення – назву кондитерської фірми "Ландрін". Цукерка пролежала у сховку понад 100 років.

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Шоколадка в шоломі сера

Працівники Британського Національного фонду у Норфолку випадкового знайшли схована у шоломі учасника англо-бурської війни в Південній Африці, сера Генрі Едварда Пастон-Бедінгфельда шоколадку, подаровану королевою Вікторією в 1900 році з метою підняття бойового духу солдат. Більше сотні тисяч шоколадок з написом "Південна Африка 1900" та новорічним привітанням королеви було створено трьома кондитерами. Більша частина солдатів відправили подарунок сім‘ї або зберегли його. Саме цю шоколадку знайшли завдяки доньці сера Едварда, яка принесла до фонду його речі.

Торт, який пережив Другу світову війну

Археологи з Любека, шо у Німеччині, знайшли в підвалі місцевого будинку обвуглений торт, часів Другої світової війни. Він вцілів після бомбардування міста у березні 1942 року: висока температура палаючого будинку карбонізувала торт, завдяки чому він зберіг форму та навіть начинку з лісових горіхів і мигдалю.

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Печиво в 500-річному манускрипті

Бібліотекарі Кембриджського університету знайшли У 500-річному томі епохи Тюдорів шматок шоколадного печива. Печиво залишило жирні плями на стародавніх сторінках цінного манускрипту. Проносити їжу та напої до бібліотеки заборонено, але хтось не звернув на заборону уваги та залишив у книзі такий неприємний сюрприз. Майже 50 років печиво пролежало між сторінками рукописного тому життєпису святого Августина 1529 року.

Нагадаємо, у печері на заході України знайшли жіночі статуетки віком 5000 років.

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