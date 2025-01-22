Трамп обратился к Путину с призывом о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина заключить соглашение для прекращения войны в Украине. По словам Трампа, продолжение конфликта наносит значительные экономические и человеческие потери России.

"Он должен заключить соглашение. Я думаю, что продолжение войны разрушает Россию", – заявил Трамп. Об этом пишет CNN со ссылкой на комментарии Трампа во время встречи с журналистами в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что конфликт серьезно вредит российской экономике, указав на приближающуюся инфляцию к 10%. "У России большие проблемы. Их экономика в сложном положении, инфляция высока", – сказал он.

Он также затронул тему человеческих потерь, отметив, что война наносит значительный вред России.

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Трамп сообщил, что планирует встречу с Путиным, чтобы обсудить возможность завершения войны. "Это может произойти очень скоро", - сказал он, добавив, что война между Украиной и Россией "никогда не должна была начаться".

"Путин не может быть доволен. Его положение усугубляется, он испытывает серьезные трудности. Думаю, он хотел бы завершить эту войну", – добавил Трамп.

В то же время, Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению соглашения, если это приведет к устойчивому миру. "Зеленский хочет договориться. Не знаю, готов ли к этому Путин. Возможно, нет", – сказал он.

Напомним, мы уже писали, о чем свидетельствуют первые заявления и указы Трампа в качестве президента.

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