Трамп звернувся до Путіна із закликом про припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп закликав російського лідера Володимира Путіна укласти угоду, щоб припинити війну в Україні. За словами Трампа, продовження конфлікту завдає значних економічних і людських втрат Росії.

"Він повинен укласти угоду. Я думаю, що продовження війни руйнує Росію", – заявив Трамп. Про це пише CNN, з посиланням на коментарі Трампа під час зустрічі з журналістами у Білому домі.

Трамп наголосив, що конфлікт серйозно шкодить російській економіці, вказавши на інфляцію, яка наближається до 10%. "У Росії великі проблеми. Їхня економіка в складному становищі, інфляція висока", – сказав він.

Він також торкнувся теми людських втрат, зазначивши, що війна завдає значної шкоди Росії.

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Трамп повідомив, що планує зустріч із Путіним, щоб обговорити можливості завершення війни. "Це може статися дуже скоро", – зазначив він, додавши, що війна між Україною та Росією "ніколи не повинна була початися".

"Путін не може бути задоволений. Його становище погіршується, він переживає серйозні труднощі. Думаю, він хотів би завершити цю війну", – додав Трамп.

Водночас Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський готовий до укладення угоди, якщо це призведе до стійкого миру. "Зеленський хоче домовитися. Не знаю, чи готовий до цього Путін. Можливо, ні", – сказав він.

Нагадаємо, ми вже писали, про що свідчать перші заяви і укази Трампа у якості президента.

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