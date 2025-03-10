Трамп в очередной раз предложил Гренландии стать частью США

Президент США Дональд Трамп снова поднял вопрос о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. В своем заявлении он пообещал острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический подъем, если Гренландия согласится стать частью США.

Об этом написал Трамп в своей социсети Truth Social. "Мы будем и дальше гарантировать вашу безопасность, как делали это со времен Второй мировой войны. Мы готовы вкладывать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и обеспечить вам процветание. А если вы пожелаете, сможете стать частью величайшей страны мира — Соединенных Штатов."

Трамп вновь высказал идею "приобрести" Гренландию, самый большой в мире остров, являющийся автономной частью Дании. Он поставил под сомнение законные права Дании на остров, заявив, что "люди даже не уверены, есть ли у Дании вообще законные основания владеть Гренландией."

Еще во время своего первого президентского срока Трамп неоднократно намекал на желание приобрести этот стратегически важный и богатый ресурсами регион. В 2019 году эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны Копенгагена, где четко заявили: "Гренландия не продается".

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5 марта, выступая перед Конгрессом США, Трамп снова поднял тему Гренландии. Он заявил: "Мы ведем переговоры со всеми, кто к этому имеет отношение. Думаю, мы получим Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко отреагировал на эти слова, заявив, что гренландцы не заинтересованы в том, чтобы стать американцами, и что остров "нельзя просто так забрать."

Премьер Дании Мэтте Фредериксен поддержала эту позицию, подчеркнув, что Гренландия "не продается", а ее народ имеет исключительное право решать свою судьбу.

После серии заявлений Трампа о стремлении интегрировать Гренландию в США, социологические опросы показали: более 40% граждан Дании считают Соединенные Штаты потенциальной угрозой безопасности своей страны. Рано или поздно - но это произойдет."

Напомним, Трамп предложит Конгрессу план прекращения войны в Украине.

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