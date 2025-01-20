Спикер финского парламента Юсси Халла-Ахо заявил, что существует вероятность того, что мир уже находится в состоянии Третьей мировой войны. Он предостерег, что игнорирование очевидных фактов глобального конфликта может привести к еще более серьезным последствиям. "Если мы не уверены, находимся ли в состоянии войны, всегда лучше предположить, что так и есть".

Юсси Халла-ахо предположил, что мир может не отдавать себе отчет в начале Третьей мировой войны из-за сильного желания избежать ее. Он подчеркнул, что игнорирование реальности только усложнит ситуацию. Об этом сообщает Yle.

Эти слова перекликаются с заявлением премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, сделанным в минувшее воскресенье. Кристерссон отметил:

"Швеция не находится в состоянии войны. Но и не в состоянии мира".

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Халла-Ахо подчеркнул, что поддержка Украины должна быть одним из ключевых политических приоритетов Финляндии. По его мнению, вопрос войны в Украине недостаточно освещается в финской политике.

Спикер призвал четко определить цель страны в этом контексте и направить ресурсы для ее достижения.

Бывший глава Партии финнов Юсси Халла-Ахо имеет степень доктора наук по славистике. Он свободно владеет русским и украинским языками, ведь в 1990-х годах работал в посольстве Финляндии в Киеве.

Напомним, Украина и Великобритания подписали 100-летнее соглашение о партнерстве.

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