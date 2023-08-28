Три комнатных растения, которые защитят дом от пыли

Частицы пыли, взвешенные в воздухе, могут вызвать серьезные реакции при вдыхании аллергиками. Однако, кроме хорошей уборки, вы также можете использовать растения для борьбы с пылью в доме.

Комнатные растения не перестают нас удивляться. Поэтому UAportal вместе с Sante Plus Mag предлагает три комнатных растения, которые помогают бороться с пылью.

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Некоторые комнатные растения полезны не только как украшения дома. У них есть другие преимущества. Они также могут очищать воздух в помещении. Некоторые комнатные растения даже полезны для понижения уровня пыли в доме.

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Также следует знать, что если пыль оседает на неких растениях, это потому, что они увеличивают уровень влажности в окружающей среде. Таким образом, пыль остается на поверхности листьев.

Какие 3 комнатные растения могут удалить пыль из дома

Фикус Эластика

Каучуконосный или эластичный фикус – многолетнее зеленое растение с декоративными листьями. Это растение имеет особенность повышать влажность помещения благодаря своим листьям. Действительно, он выделяет воду, впитываемую через корни в виде влаги благодаря парам на нижней стороне листьев. Поэтому его крупные, широкие, кожистые и блестящие листья очень эффективно притягивают и удерживают пыль. Действительно, у них есть особенность удерживать частицы пыли. которые остаются подвешенными в воздухе благодаря восковому виду их листьев. Для большей эффективности желательно регулярно очищать листья слегка смоченной салфеткой из микрофибры.

Кроме пыли, фикус каучуконосный также обладает очищающими свойствами. Он эффективен для очистки воздуха в помещении от формальдегида – токсичного материала, выделяемого клеем, лаком или изоляцией.

Фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина, родом из Азии и Океании, является декоративным кустарником, за которым легко ухаживать. Он имеет особенность адаптироваться к любой среде и хорошо поддерживает ограниченную среду домов или квартир. Именно это делает фикус Бенджамина выносливым и крепким комнатным растением.

Выращенный в помещении, плакучий инжир помогает поддерживать свежесть воздуха и повышает влажность благодаря своим листьям. Таким образом, он притягивает пыль.

Лучше выбрать фикус с густой верхушкой и большим стволом. Таким образом, ваше растение сможет улучшить уровень влажности в помещении. Обязательно часто опрыскивайте листья не известковой водой, например дождевой, особенно если ваш фикус расположен рядом с источником тепла.

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Потос

Потос – растение, много выделяющее воды, повышая влажность помещения. Это многолетнее декоративное растение, которое может притягивать пыль благодаря вечнозеленым листьям. Это тропическое растение представляет собой лиану, которая может иметь свисающий или вьющийся вид. Его густые листья имеют особенность улавливать частицы пыли. И это еще не всё. Потос также способен поглощать токсины из окружающего воздуха, такие как окись углерода, ксилол, толуол, бензол и формальдегид. Это комнатное зеленое растение легко выращивать. Будучи неприхотливым, он подходит новичкам и людям, не имеющим большого опыта.

А все же (все же), благодаря листьям этих комнатных зеленых растений вы сможете удалить взвешенную пыль в своем доме, а также очистить окружающий воздух от токсинов.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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