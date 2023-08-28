Три кімнатні рослини, які захистять дім від пилу

Частинки пилу, підвішені у повітрі, можуть викликати серйозні реакції при вдиханні алергіками. Проте, крім хорошого прибирання, ви також можете використовувати рослини для боротьби з пилом в будинку.

Кімнатні рослини не перестають нас дивувати. Тому UAportal разом з Sante Plus Mag пропонує три кімнатні рослини, які допомагають боротися з пилюкою.

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Деякі кімнатні рослини корисні не лише як прикраси будинку. Вони мають інші переваги. Вони також можуть очищати повітря у приміщенні. Деякі кімнатні рослини навіть корисні зниження рівня пилу у будинку.

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Також слід знати, що якщо пил осідає на деяких рослинах, це тому, що вони підвищують рівень вологості в навколишньому середовищі. Таким чином, пил залишається на поверхні листя.

Які 3 кімнатні рослини можуть видалити пил з дому

Фікус Еластика

Каучуконосний або еластичний фікус – багаторічна зелена рослина з декоративним листям. Ця рослина має особливість підвищувати вологість приміщення завдяки своєму листю. Справді, він виділяє воду, яку вбирає через коріння у вигляді вологи завдяки порам на нижній стороні листя. Тому його велике, широке, шкірясте і блискуче листя дуже ефективно притягують і утримують пил. Справді, вони мають особливість утримувати частинки пилу. які залишаються підвішеними у повітрі завдяки восковому вигляду їх листя. Для більшої ефективності бажано регулярно очищати листя злегка змоченою серветкою з мікрофібри.

Крім пилу, фікус каучуконосний також має очищаючі властивості. Він ефективний для очищення повітря у приміщенні від формальдегіду – токсичного матеріалу, що виділяється клеєм, лаком чи ізоляцією.

Фікус Бенджаміна

Фікус Бенджаміна, родом з Азії та Океанії, є декоративним чагарником, за яким легко доглядати. Він має особливість адаптуватися до будь-якого середовища та дуже добре підтримує обмежене середовище будинків чи квартир. Саме це робить фікус Бенджаміна витривалою і міцною кімнатною рослиною.

Вирощений у приміщенні, плакучий інжир допомагає підтримувати свіжість повітря та підвищує вологість завдяки своєму листю. У такий спосіб він притягує пил.

Найкраще вибрати фікус із густою верхівкою та великим стовбуром. Таким чином, ваша рослина зможе покращити рівень вологості у приміщенні. Обов'язково часто обприскуйте листя не вапняною водою, наприклад, дощовою, особливо якщо ваш фікус розміщений поруч із джерелом тепла.

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Потос

Потос – рослина, яка багато виділяє води, підвищуючи вологість приміщення. Це багаторічна декоративна рослина, яка може притягувати пил завдяки вічнозеленому листю. Ця тропічна рослина являє собою ліану, яка може мати вид, що звисає або кучерявий. Його густе листя має особливість уловлювати частинки пилу. І це ще не все. Потос також має здатність поглинати токсини з навколишнього повітря, такі як окис вуглецю, ксилол, толуол, бензол та формальдегід. Цю кімнатну зелену рослину легко вирощувати. Будучи невибагливим, він підходить новачкам та людям, які не мають великого досвіду.

А все-таки (все ж таки), завдяки листям цих кімнатних зелених рослин ви зможете видалити зважений пил у своєму будинку, а також очистити навколишнє повітря від токсинів.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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