Три растения, которые навсегда выгонят мышей с дачи и огорода

Мыши – это ужасные грызуны, и они могут стать настоящей проблемой, если заведутся в вашем доме, на даче и на огороде. Поэтому от них следует избавиться как можно скорее и не затягивать с этим.

Некоторые используют не очень гуманный способ избавления от мышей, уничтожая их. Если вы хотите избежать этого и просто выгнать их из своего подворья без особого труда, просто высадите у двора три растения. Об этом сообщает Sante Plus.

Читайте также: Какие комнатные растения стоит посадить у себя дома?

Почему мыши опасны

Мыши вредны здоровью человека и могут распространять такие болезни, как сальмонеллез, хантавирус и листерия, оставляя свою мочу и помет. Мыши также могут загрязнить еду и кухонные поверхности, другие помещения дома или близлежащую территорию.

Видео дня

Таким образом, эти вредители способствуют распространению болезней и бактерий. Тем более что мыши быстро размножаются.

Дрожжи и трава: как сделать удобрение для растений своими руками

Какие растения отпугивают мышей

Мышей могут отпугнуть определенные запахи, особенно запахи растений. Это хорошая альтернатива токсичным продуктам, опасным для окружающей среды. Чтобы защитить свой дом от вредителей, найдите эти эффективные растения против мышей и высадите на огороде или возле дома.

1. Перечная мята. Мыши ненавидят сильный запах мяты перечной. Это растение содержит сильные соединения ментола, которые могут раздражать носовые полости мышей.

Использовать перечную мяту можно несколькими способами:

Выращивание растений мяты перечной. Это можно делать как на огороде, так и в горшках, которые можно держать где угодно.

Используйте эфирное масло мяты. Разведите 2 чайные ложки эфирного масла мяты перечной в чашке воды. Перелейте в пульверизатор, распыляйте в тех местах, где могут появляться мыши. Сильный запах эфирного масла отпугивает мышей от вашего дома.

Вы также можете смочить ватные шарики в эфирном масле перечной мяты и разбросать их по дому. Измените их, когда запах исчезнет.

Но будьте осторожны, уважаемые читатели, при работе с эфирными маслами, особенно если у вас есть домашние животные или дети. Некоторые из них могут быть токсичными для них. Также не рекомендуется их употреблять беременным и кормящим грудью женщинам.

2. Лаванда.

Лаванда – вечнозеленый многолетний цветущий кустарник. Это растение ценят ароматными цветами и ароматными листьями, которые идеально подходят для отпугивания мышей. Ее можно выращивать в саду или в горшках, или использовать эфирное лавандовое масло.

3. Эвкалипт.

Эвкалипт – это растение, имеющее несколько преимуществ. Идеально подходит для устранения неприятных запахов и отпугивания мышей. Приготовьте специальный раствор:

Разведите 2 чайные ложки эвкалипта эфирного масла в чашке воды и несколько капель средства для мытья посуды.

Распылите спрей вокруг дома, но также и внутри, особенно вокруг канализации, трещин или отверстий в стенах.

Если решили взорвать эвкалипт на своем участке, то это точно отпугивает мышей. Там, где его нет, но есть грызуны, разбросайте листики растения.

Отпугивающее действие против мышей и даже крыс оказывают и другие ароматические растения, например, лавр, рута или шалфей.

Раньше мы писали, как приготовить средство отпугивания насекомых и личинок из бузины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!