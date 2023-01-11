Три рецепта богатой кутьи от Клопотенко, которые можно приготовить на Щедрый вечер

Украинский кулинар Евгений Клопотенко решил поэкспериментировать и добавил свежую нотку в традиционные рецепты. Так он представил разные вариации с кутью.

Как известно, это блюдо готовят украинцы не только на Рождество, но и Маланку 13 января. Интересными рецептами кутьи с рисом, булгуром и пшеницей повар поделился на своем сайте.

Это традиционное блюдо в зависимости от добавляемых ингредиентов делится на три вида:

Щедрая кутья на Старый Новый год. Кушанье готовят из любой крупы и добавляют сливочное масло, сухофрукты, орехи, мак и мед.

Кушанье готовят из любой крупы и добавляют сливочное масло, сухофрукты, орехи, мак и мед. Богатая или постная кутья на Сочельник . Для такого угла используют песни ингредиенты. Кутью готовят на воде и добавляют только мак, мед и орехи.

. Для такого угла используют песни ингредиенты. Кутью готовят на воде и добавляют только мак, мед и орехи. Голодная кутья на Крещение. Блюдо готовят постную, но с медом и сухофруктами.

Видео дня

Традиционная кутья из пшеницы

Традиционная кутья готовится из пшеницы, поскольку зерно на столе всегда являлось признаком достатка. Пшеница в сочетании с медом является символом сладкой жизни в течение года.

Клопотенко заметил, что пшеницу не обязательно замачивать на ночь в холодной воде перед варкой. Достаточно варить зерно 30-40 минут на умеренном огне.

Ингредиенты кованые из пшеницы:

Пшеница – 350 г.

Грецкие орехи – 50 г.

Изюм – 50 г.

Запаренный мак – 50 г.

Лимонная цедра – 1 ч.л.

Лимонный сок – 2 с.л.

Мед по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Пшеницу промойте, удалите лишнюю шелуху. Затем залейте водой и варите 1,5-2 часа. На 350 г пшеницы вам понадобится 1,4 л воды, то есть соотношение должно быть 1:4.

2. Мак залейте в миске кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду через мелкое сито. Когда вода стечет, протрите в ступе, блендере или даже электрической кофемолке.

3. Грецкие орехи измельчите с помощью пакета и скалки.

4. Переложите сварную пшеницу в миску и добавьте все подготовленные ингредиенты. Добавьте мед.

5. Натрите лимонную цедру в миске и выдавите лимонный сок. Тогда у блюда будет цитрусовый аромат и немного кислинки.

6. Хорошо все перемешайте и добавьте теплой воды в желаемую консистенцию готового блюда.

Кутья из булгуру

Клопотенко представил оригинальный вариант праздничного блюда – кутья из булгуру с лаймом.

Ингредиенты:

Булгур – 250-300 г.

Клюква (сушеная) – 1 шт.

Сок одного лайма.

Мак – 50 г.

Изюм – 30 г.

Грецкие орехи – 50 г.

Мед – 1 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Сначала отвариваем булгур до готовности (примерно 15 минут). Откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой и даем ей полностью стечь.

2. Мак нужно запарить кипятком и дать ему набухнуть. Это ориентировочно 30 минут. Далее процедите его через сито и протрите в ступе или с помощью блендера.

3. Возьмите небольшую миску и хорошо смешайте все ингредиенты. Заправьте медом и соком лайма.

4. Пусть блюдо настоится минимум 30 минут. Вкушайте с удовольствием!

Кутья с рисом, сухофруктами и медом

Ингредиенты :

Долгозернистый пропаренный рис – 300 г.

Чернослив – 50 г.

Орехи – 50 г.

Мед – 2 ст.л.

Мак – 3 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Промойте рис до чистой воды и переложите в кастрюлю. Залейте водой в пропорции 1:2, то есть 1 часть риса и 2 части воды. Варите рис через 5 минут после закипания, затем выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут.

2. Пока рис запаривается, перейдите к следующим приготовлениям. Возьмите 3 ст. ложки мака и залейте крутым кипятком на 10 минут. Затем пересыпьте на мелкое сито, чтобы вода стекла. Мак перетирать не нужно.

3. Помойте чернослив и нарежьте мелкими кубиками, а орехи порубите ножом.

4. Добавьте к рису запаренный мак, чернослив, орехи и 2 ст. ложки меда (при необходимости – больше). Тщательно перемешайте и добавьте немного теплой воды.

Секреты приготовления вкусного кутьи

Заметим, что кутью можно варить из разных круп и цельных зерен: пшеницы, перловки, булгура, риса, ячменя, овса и даже гречихи. Главное, чтобы крупа была мягкая и рассыпчатая. Ее не обязательно варить на воде, а можно на молоке или смеси воды и молока.

В Щедрую кутью не забудьте добавить сливочное масло, молоко и разные орехи. Не обязательно брать только грецкие, а можно – кешью, фундук, кедровый и изрубленный бразильский орех, арахис.

Чтобы кутья была редкая, можете добавить теплую воду с халвой, компот или апельсиновый сок с небольшим количеством лимонного.

Напомним, что украинцы отмечают Щедрый вечер в канун Старого Нового года (по старому стилю 13 января). В настоящее время принято накрывать стол, приглашать гостей и петь щедривки. Однако не все блюда можно готовить, потому что это отнимет счастье у вашей семьи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!