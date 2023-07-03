Три знака зодиака ждут проблемы в полнолуние: планы рухнут

Полнолуние 3 июля окажется непростым днем для трех уроженцев зодиакального круга, которые рискуют столкнуться с рядом проблем с самого утра. По словам астрологов, в зоне риска Близнецы, Овны и Раки.

Близнецы

Уроженцам этого знака зодиака будет трудно сохранять спокойствие – одно событие буквально разрушит их планы и заставит иначе взглянуть на будущее. Близнецы будут злиться из-за пустяков и срываться на всех, кто попадет под руку. Повышен риск конфликтов с родными и коллегами по работе – даже из-за мелочи может разгореться большой скандал. Уроженцы знака будут стараться навести порядок в делах, но все пойдет не так: им придется отказаться от запланированных встреч и работать сверхурочно.

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Овен

Овнов ждет напряженный день, полный разногласий и споров. Им будет крайне трудно найти союзников и отстоять собственное мнение. Уроженцы знака могут провалить важный проект или сорвать сроки выполнения заказов, чем навлекут на себя гнев руководства. Овнам нужно научиться признавать свои ошибки и делать правильные выводы. Лучше всего не торопиться с принятием кардинальных решений, а для начала "остыть".

Рак

Ракам стоит быть максимально внимательными – одна ошибка может привести не только к финансовым потерям, но и стать большим ударом по репутации. Уроженцам знака нужно взять себя в руки и постараться решить те проблемы, которые начнут свалиться на них одна за одной. Увы, советы близких и коллег им ничем не помогут. Также не стоит в этот день совершать покупок – риск остаться и без денег, и без товара очень велик. Немного поднимет настроение вечер – вторая половинка может порадовать неожиданным подарком или устроить романтический ужин.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.