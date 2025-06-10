Цена американской мечты: сколько зарплат понадобится для покупки жилья в США

Покупка собственного жилья в США – цель, которая для одних выглядит достижимой, а для других остается сложной мечтой. Ключевыми факторами являются город проживания, уровень доходов и планы по покупке недвижимости.

В 2025 году ситуация на американском рынке жилья становится все сложнее для покупателей: цены постоянно растут, зарплаты повышаются медленнее, а период накопления средств существенно варьируется в зависимости от региона. Как долго жителям 10 крупнейших городов США придется откладывать средства на собственную квартиру – рассказывает 24 канал.

Стоимость жилья в США зависит от региона, уровня экономического развития города и спроса на недвижимость. В мегаполисах типа Нью-Йорка или Сан-Франциско цены за квадратный метр значительно превышают показатели в Чикаго или Далласе.

Хотя зарплаты в этих городах тоже выше, они не всегда компенсируют высокую цену недвижимости. Для анализа мы взяли среднюю стоимость квартир площадью 50 квадратных метров в пригородах и средние зарплаты после вычета налогов. Предположим, что ежемесячно человек откладывает 50% дохода – это амбициозный, но вполне реалистичный финансовый план для многих.

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Жилая недвижимость в США: от мегаполисов до доступных регионов

Вот средняя стоимость квадратного метра жилья в 10 крупных городах Соединенных Штатов:

Нью-Йорк – 12 887 долларов: самый дорогой город, где недвижимость является показателем статуса.

Сан-Франциско – 9610 долларов: технологический центр с рекордными ценами.

Лос-Анджелес – 6 792 доллара: город мечтаний, требующий значительных затрат.

Вашингтон – 6150 долларов: престижные районы в столице США.

Майами – 3902 доллара: популярный курорт с умеренными ценами на жилье.

Денвер – 3 695 долларов: развивающийся рынок с более доступной недвижимостью.

Миннеаполис – 2522 доллара: комфортный город со сравнительно низкими ценами.

Чикаго – 2478 долларов: экономический центр с доступными жилищными предложениями.

Филадельфия – 2371 доллар: исторический город с относительно дешевыми квартирами.

Даллас – 2328 долларов: наиболее бюджетный вариант среди представленных городов.

Стоимость жилья площадью 50 квадратных метров варьируется от 116 400 долларов в Далласе до 644 350 долларов в Нью-Йорке.

Уровень доходов в США: разница между городами

Средний заработок после уплаты налогов значительно зависит от региона проживания. Вот актуальные показатели:

Сан-Франциско – 7 230 долларов: самые высокие доходы благодаря развитой IT-индустрии.

Вашингтон – 6 116 долларов: государственный сектор обеспечивает высокие зарплаты.

Чикаго – 5234 доллара: стабильный доход в мощном промышленном центре.

Нью-Йорк – 5 128 долларов: хорошие зарплаты, но расходы гораздо выше.

Денвер – 5056 долларов: перспективный рынок труда с конкурентными доходами.

Даллас – 4 732 доллара: более низкие расходы компенсируют несколько более скромные зарплаты.

Миннеаполис – 4472 доллара: средний уровень доходов для стабильной жизни.

Лос-Анджелес – 4439 долларов: творческая индустрия предлагает умеренные зарплаты.

Филадельфия – 4 413 долларов: экономически сбалансированный город с достойным уровнем оплаты труда.

Майами – 4254 доллара: туристическая направленность снижает общий уровень зарплат.

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Эти данные свидетельствуют, что даже в городах с высокими доходами, как Нью-Йорк или Сан-Франциско, покупка недвижимости остается сложной задачей из-за ее сверхвысокой стоимости.

Сколько времени понадобится, чтобы накопить квартиру?

Предположим, что человек ежемесячно откладывает 50% от своей зарплаты. При таких условиях для приобретения жилья площадью 50 квадратных метров необходимо:

Нью-Йорк – 20 лет и 9 месяцев

Лос-Анджелес – 12 лет и 8 месяцев

Сан-Франциско – 11 лет и 1 месяц

Вашингтон – 8 лет и 4 месяца

Майами – 7 лет и 6 месяцев

Денвер – 6 лет и 1 месяц

Филадельфия – 4 года и 8 месяцев

Миннеаполис – 4 года и 7 месяцев

Чикаго – 4 года

Даллас – 4 года и 1 месяц

Однако эти подсчеты достаточно условны, поскольку реальная ситуация зависит от ряда факторов:

Колебания цен на недвижимость даже в пределах одного города

Расходы на повседневную жизнь, которые могут снизить возможности для накопления

Не все могут откладывать половину дохода, особенно в условиях высоких затрат

Нестабильность рынка жилья, ведь цены могут значительно изменяться

Кроме того, для многих единственным вариантом остается ипотека, прибавляющая годы выплат и начисленные проценты, увеличивая общую стоимость жилья.

Факторы, определяющие возможность приобретения жилья

Собирать средства на квартиру в США – задача, которая зависит от нескольких ключевых факторов:

Расположение. Стоимость недвижимости в Нью-Йорке или Сан-Франциско значительно превышает уровень доходов, тогда как в Чикаго или Далласе соотношение цен и зарплат более благоприятно.

Уровень доходов и скопления. Откладывать половину зарплаты можно только при строгой экономии или дополнительных источниках прибыли.

Жилищные программы и кредиты. Ипотека позволяет быстрее купить жилье, но требует стабильного заработка и первоначального взноса.

Инфляция и ценовые колебания. Стоимость недвижимости в США растет быстрее, чем доходы, что может существенно увеличить время, необходимое для накопления.

Раньше мы рассказывали, сколько времени понадобится украинцу, чтобы заработать на жилье в Британии.

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