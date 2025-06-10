Ціна американської мрії: скільки зарплат знадобиться для купівлі житла в США

Придбання власного житла в США – мета, яка для одних виглядає досяжною, а для інших залишається складною мрією. Ключовими факторами є місто проживання, рівень доходів і плани щодо купівлі нерухомості.

У 2025 році ситуація на американському ринку житла стає дедалі складнішою для покупців: ціни невпинно зростають, зарплати підвищуються повільніше, а період накопичення коштів суттєво варіюється залежно від регіону. Як довго мешканцям 10 найбільших міст США доведеться відкладати кошти на власну квартиру – розповідає 24 Канал.

Вартість житла у США залежить від регіону, рівня економічного розвитку міста та попиту на нерухомість. У мегаполісах на зразок Нью-Йорка чи Сан-Франциско ціни за квадратний метр значно перевищують показники у Чикаго або Далласі.

Хоча зарплати в цих містах теж вищі, вони не завжди компенсують високу ціну нерухомості. Для аналізу ми взяли середню вартість квартир площею 50 квадратних метрів у передмістях та середні зарплати після вирахування податків. Припустимо, що щомісяця людина відкладає 50% доходу — це амбітний, але цілком реалістичний фінансовий план для багатьох.

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Житлова нерухомість у США: від мегаполісів до доступних регіонів

Ось середня вартість квадратного метра житла у 10 великих містах Сполучених Штатів:

Нью-Йорк – 12 887 доларів: найдорожче місто, де нерухомість є показником статусу.

Сан-Франциско – 9 610 доларів: технологічний центр із рекордними цінами.

Лос-Анджелес – 6 792 долари: місто мрій, що вимагає значних витрат.

Вашингтон – 6 150 доларів: престижні райони у столиці США.

Маямі – 3 902 долари: популярний курорт із помірними цінами на житло.

Денвер – 3 695 доларів: ринок, що розвивається, із більш доступною нерухомістю.

Міннеаполіс – 2 522 долари: комфортне місто з порівняно низькими цінами.

Чикаго – 2 478 доларів: економічний центр із доступними житловими пропозиціями.

Філадельфія – 2 371 долар: історичне місто з відносно дешевими квартирами.

Даллас – 2 328 доларів: найбільш бюджетний варіант серед представлених міст.

Вартість житла площею 50 квадратних метрів варіюється від 116 400 доларів у Далласі до 644 350 доларів у Нью-Йорку.

Рівень доходів у США: різниця між містами

Середній заробіток після сплати податків суттєво залежить від регіону проживання. Ось актуальні показники:

Сан-Франциско – 7 230 доларів: найвищі доходи завдяки розвиненій IT-індустрії.

Вашингтон – 6 116 доларів: державний сектор забезпечує високі зарплати.

Чикаго – 5 234 долари: стабільний дохід у потужному промисловому центрі.

Нью-Йорк – 5 128 доларів: хороші зарплати, але витрати значно вищі.

Денвер – 5 056 доларів: перспективний ринок праці з конкурентними доходами.

Даллас – 4 732 долари: нижчі витрати компенсують дещо скромніші зарплати.

Міннеаполіс – 4 472 долари: середній рівень доходів для стабільного життя.

Лос-Анджелес – 4 439 доларів: творча індустрія пропонує помірні зарплати.

Філадельфія – 4 413 доларів: економічно збалансоване місто з достойним рівнем оплати праці.

Маямі – 4 254 долари: туристична спрямованість знижує загальний рівень зарплат.

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Ці дані свідчать, що навіть у містах із високими доходами, як Нью-Йорк або Сан-Франциско, купівля нерухомості залишається складним завданням через її надвисоку вартість.

Скільки часу знадобиться, щоб накопичити на квартиру?

Припустимо, що людина щомісяця відкладає 50% своєї зарплати. За таких умов для придбання житла площею 50 квадратних метрів потрібно:

Нью-Йорк – 20 років і 9 місяців

Лос-Анджелес – 12 років і 8 місяців

Сан-Франциско – 11 років і 1 місяць

Вашингтон – 8 років і 4 місяці

Маямі – 7 років і 6 місяців

Денвер – 6 років і 1 місяць

Філадельфія – 4 роки і 8 місяців

Міннеаполіс – 4 роки і 7 місяців

Чикаго – 4 роки

Даллас – 4 роки і 1 місяць

Однак ці підрахунки є досить умовними, оскільки реальна ситуація залежить від низки факторів:

Коливання цін на нерухомість навіть у межах одного міста

Витрати на повсякденне життя, які можуть зменшити можливості для накопичення

Не всі можуть відкладати половину доходу, особливо в умовах високих витрат

Нестабільність ринку житла, адже ціни можуть значно змінюватися

Крім того, для багатьох єдиним варіантом залишається іпотека, що додає роки виплат та нараховані відсотки, збільшуючи загальну вартість житла.

Фактори, що визначають можливість придбання житла

Збирати кошти на квартиру в США – завдання, яке залежить від кількох ключових чинників:

Розташування. Вартість нерухомості в Нью-Йорку чи Сан-Франциско значно перевищує рівень доходів, тоді як у Чикаго чи Далласі співвідношення цін і зарплат є більш сприятливим.

Рівень доходів та накопичення. Відкладати половину зарплати можливо лише за умови суворої економії або додаткових джерел прибутку.

Житлові програми та кредити. Іпотека дозволяє швидше купити житло, але вимагає стабільного заробітку та первинного внеску.

Інфляція та цінові коливання. Вартість нерухомості у США зростає швидше, ніж доходи, що може суттєво збільшити час необхідний для накопичення.

Раніше ми розповідали, скільки часу знадобиться українцю, щоб заробити на власне житло у Британії.

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