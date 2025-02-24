Цены на базовый продукт снизятся уже в марте: эксперт раскрыл детали

Весна – это время, когда у большинства коров происходит отел, что приводит к росту объемов производства молока и, как следствие, к увеличению предложения на рынке. Поэтому уже в марте 2025 года ожидается снижение цен на молочную продукцию.

По словам Ивана Свиноуса, ведущего научного сотрудника Института аграрной экономики, в комментарии для "Главреда", этот период называется сезоном "большого молока". Увеличение производства на фоне низкой покупательной способности населения приводит к снижению закупочных цен, независимо от категории молока.

Эксперты прогнозируют, что в марте произойдет следующее снижение цен:

Молоко высшего сорта (экстра) – на 5%, до 17,90 грн/кг (без НДС).

Молоко высшего качества – на 6%, до 17,40 грн/кг.

Молоко первого сорта – на 9%, до 16,30 грн/кг.

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Вместе с тем, Иван Свиноус подчеркивает, что значительного снижения розничных цен не предвидится. Рост стоимости энергоносителей, топлива и других ресурсов для производства молочной продукции будет сдерживать удешевление в торговых сетях. В то же время определенная корректировка цен все же произойдет, ведь срок годности молочных продуктов ограничен.

Ожидается, что в марте 2025 года стоимость пастеризованного молока с жирностью 2,5% может снизиться до 39,4 грн/кг (-2,5%). Цена сливочного масла с жирностью 72,5% может достичь 328,6 грн/кг (-5%), а сыр с жирностью 9% будет стоить около 152 грн/кг (-4%).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко обвалились цены на популярный фрукт.

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