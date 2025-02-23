В Україні відчутно подешевшав популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм

В Україні фіксується суттєве зниження вартості білокачанної капусти. На ринку зростає обсяг пропозиції, оскільки аграрії, які раніше відкладали продаж у надії на підвищення цін, змушені реалізовувати продукцію. Основною причиною цього стало різке погіршення якості капусти в місцях зберігання, що спонукало виробників активніше її продавати.

Як повідомляє видання EastFruit, зростання обсягу пропозиції білокачанної капусти вже призвело до зниження цін у цьому сегменті. Якщо ще з середини січня фермери поступово підвищували вартість цього овочу, то нині більшість виробників змушені знижувати ціни. Так, наразі білокачанна капуста продається за 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас аграрії, які мають у сховищах якісну продукцію, не поспішають з її реалізацією, оскільки переконані, що попит на капусту зросте ближче до кінця поточного місяця.

Читайте також: Продукти в Україні б’ють цінові рекорди: що подорожчало найбільше та які прогнози на весну

Попри здешевлення, наразі білокачанна капуста в Україні продається в середньому у 4,5 раза дорожче, ніж у той самий період минулого року.

Вартість білокачанної капусти в супермаркетах

В Ашані ціна за кілограм білокачанної капусти становить 44,8 грн.

У Сільпо цей овоч продається по 49,4 грн/кг.

В АТБ вартість білоголової капусти складає 44,89 грн за кілограм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко обвалилися ціни на популярний фрукт.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!