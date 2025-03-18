Цены на электроэнергию и газ в 2025 году: будут ли повышать тарифы в 2025 году

В Украине в этом году не предполагается рост тарифов на газ и электроэнергию. Стоимость одного кубометра газа будет оставаться на уровне 7,96 грн, и она не будет меняться до завершения военного положения и еще в течение шести месяцев после его окончания. Так же, тариф на электроэнергию, который сейчас составляет 4,32 грн за кВт*ч, в 2025 году пересматривать не планируют.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Хотя пока будущее завершение войны остается неопределенным, Украина уже сейчас рассматривает возможные обязательства по изменению тарифов на коммунальные услуги. "Ожидается либерализация", – отмечает чиновник. В то же время официальная позиция страны неизменна: пока продолжаются боевые действия, отказываться от регулируемых тарифов не планируют.

Однако в Меморандуме с МВФ уже указано, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план по либерализации рынков газа и электроэнергии. Эти сроки полностью соответствуют требованиям Закона "О меморандуме...".

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"Потенциальные меры по реформированию, как только позволят условия, включают постепенное дополнительное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений), внешнее финансирование и прозрачная и исключительная прямая бюджетная поддержка ГП в энергетическом секторе при условии наличия бюджетных ресурсов. После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", – указывается в меморандуме.

В документе отдельно указано, что для обеспечения устойчивости необходимо постепенно увеличивать тарифы на газ и электроэнергию до уровня, который будет покрывать расходы. Однако, какой именно будет уровень "компенсации расходов" через шесть месяцев после завершения войны, пока не известно.

Ситуация с газом может оказаться значительно лучше, чем положение дел с электроэнергией. Еще до начала полномасштабной войны в Украине уже действовало рыночное ценообразование на газ для населения. На тот момент на рынке функционировали десятки поставщиков, а доля "Нафтогаза" была незначительной, поскольку основные объемы поставок контролировали облгазы, принадлежавшие Дмитрию Фирташу. Однако в 2022 году произошли кардинальные изменения – облгазы Фирташа передали под управление "Нафтогаза". В результате сейчас 98% рынка газоснабжения для населения находится под контролем НАК.

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В то же время ситуация с электроэнергией более сложная. В прошлом году себестоимость ее производства и доставки уже превышала действующий тариф в 4,32 грн за кВт*ч. Модель открытого рынка электроэнергии была разработана еще до начала полномасштабной войны, и ее планировали запустить раньше. Она предоставляет возможность потребителям самостоятельно выбирать поставщика.

По прогнозам Национального банка, в этом году тарифы останутся неизменными, а постепенное повышение цен на газ, электроэнергию и отопление до экономически обоснованных уровней ожидается только в 2026 году.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы. Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням", – отмечается в оценках НБУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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