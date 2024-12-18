Цены на продукт, без которого не обходится ''Оливье'', изменятся: прогноз эксперта

В ближайшие дни в Украине ожидается снижение цен на куриные яйца. Основной причиной этого изменения является потепление, способствующее поставке продукции от домохозяйств, что традиционно снижает стоимость яиц на рынке.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что на фоне благоприятных погодных условий рынок стабилизируется, а цены снова начнут снижаться. Он отметил, что во время холода домохозяйства меньше продают свою продукцию и украинцы чаще покупают яйца непосредственно у производителей, пишет OBOZ.UA.

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Однако с потеплением, когда фермеры возобновляют поставки, цены начинают корректироваться в сторону понижения.

Курячі яйця ціна. Источник: freepik.com

Несмотря на то, что в ближайшее время цены на яйца могут снизиться, в Украине есть предпосылки для их подорожания. По словам эксперта, на это влияют несколько факторов, таких как повышение тарифов на электроэнергию и газ, инфляция, удорожание логистики и кормов из-за засухи и неурожая.

Также немаловажным фактором является "экспортный потенциал" яиц. Украина активно поставляет продукцию за границу, и на экспортных рынках цены могут быть значительно выше. Как отмечает Марчук, когда украинские яйца попадают на внешние рынки, то на внутреннем рынке цены тоже остаются высокими, ведь производители ориентируются на международные тарифы.

Курячі яйця ціна. Источник: freepik.com

По состоянию на 17 декабря 2024 года крупные супермаркеты в Украине продают фасованные яйца марки "Наседка" по 78,4 грн за десяток, что на 5,46 грн больше, чем в ноябре. Яйца марки "Ясенсвит" стоят в среднем 77,9 грн за десяток, что на 7,64 грн дороже по сравнению с прошлым месяцем.

Также в супермаркетах можно найти нефасованные яйца, которые продаются поштучно. Цены на них варьируются от 5,89 до 7 грн за штуку, в зависимости от сети. Например, у Novus яйцо стоит 5,89 грн, в МегаМаркете — 7 грн, а в ЭкоМаркете — 5,99 грн.

Ожидается, что на фоне сезонных колебаний и рыночных факторов цены на яйца могут и дальше меняться, поэтому потребителям следует следить за ценами в супермаркетах и выбирать самые выгодные предложения.

Напомним, UAportal уже писал, какие пищевые продукты резко удорожают в Украине.

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