ТЦК мобилизуют работников, которые имеют при себе документы о броне - член Комитета по нацбезопасности

В Украине фиксируются случаи мобилизации представителями ТЦК забронированных граждан. В частности, ТЦК мобилизует работников провайдеров связи, несмотря на наличие у них документов, подтверждающих факт бронирования.

О подобных случаях заявил Александр Федиенко, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

"Ко мне, как члену Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, поступает много обращений как от граждан так и от организаций относительно противоправных действий ТЦК.

Вынужден констатировать, что наметилась новая тенденция – работники ТЦК принудительно мобилизуют работников, которые имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование.

Аргументация всегда подобная – данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются", – рассказал он.

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Депутат также предоставил соответствующие примеры.

Так, 18 ноября сотрудники телекоммуникационной компании, выполняя свои рабочие обязанности, отправились из города Мукачево в село Солотвино, расположенного в Тячевском районе Закарпатской области, для ремонта линии связи. На блокпосту при въезде в село Нижняя Апша их остановили представители Тячевского РТЦК. Один из работников, несмотря на наличие документов о бронировании, был в тот же день отправлен в Ужгород. После перемещения между несколькими военными частями 20 ноября 2024 года бронирование все же подтвердили, и 21 ноября работника вернули в Тячевский РТЦК.

Кроме того, 29 октября бригада провайдера, завершив работы на линии в г. Богодухов Харьковской области, возвращалась на служебном автомобиле. Как стало известно впоследствии, их остановили работники Слободского РТЦК, которые, по словам Федиенко, не представились и были в балаклавах.

"При проверке военно-учетных документов, были предъявлены документы, которые в установленном порядке подтверждали наличие бронирования. Однако двое работников были задержаны, доставлены в помещении Слободского РТЦК и СП г. Харьков, у них отбирались мобильные телефоны. Харьков, у них отбирались мобильные телефоны. На одного из работников был наложен штраф в сумме 17 тыс. грн, который затем был отменен, как неправомерный. Работников отпустили", – отметил нардеп.

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В другом случае работника провайдера, который выполнял свои служебные обязанности, остановила полиция. Несмотря на предъявленные документы, подтверждающие отсрочку (бронирование) от мобилизации до 26 января 2025 года, его задержали и доставили в Хаджибейский РТЦК и СП.

"Протокол об административном задержании не составлялся, родные задержанного не были уведомлены о его местонахождении. Юридическая помощь не предоставлялась и не допускали адвоката. Гражданин при наличии действительного бронирования, против его воли, содержался в РТЦК и СП более двух недель", – рассказал Федиенко.

"На самом деле подобных фактов значительно больше. Это только те над которыми работал в течение последней недели", – добавил он.

Нардеп предупредил представителей ТЦК о недопустимости злоупотребления полномочиями и использования ими балаклав. Также, как указано, были поданы соответствующие обращения для проведения служебной проверки.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько у украинцев есть время на оплату штрафа от ТЦК.

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