'У меня контузия, не сильная': Сенцов записал обращение после боя за важный рубеж (видео)

Украинский режиссер и военный бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов в субботу 8 июля получил контузию (акубаротравму). Младший лейтенант был в составе подразделения на фронте.

По его словам, это произошло по окончании боя за важный для контрнаступления рубеж. Видео Сенцов обнародовал на странице Facebook.

"Это было вчера. Сегодня уже лучше. В больнице. Ребята тоже", – говорится в сообщении.

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Сенцов записал видео лежа сразу после получения контузии. Младший лейтенант отметил, что трое бойцов получили ранения.

Видео дня

"У меня контузия, не сильная", – сказал он.

На видео видно, что Сенцову сложно говорить. Он не сказал, где именно происходило сражение по соображениям безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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