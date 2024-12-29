У некоторых пенсионеров вырастут выплаты почти на 600 грн с нового года: кого касается

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение пенсий по разным причинам, в том числе особые надбавки и доплаты. В январе определенная категория пенсионеров получит специальную доплату.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Как отмечается, это связано с достижением определенного возраста.

Условия получения доплаты:

возраст пенсионера не должен превышать 70 лет;

пенсия назначена по возрасту;

общий размер ежемесячной пенсионной выплаты не превышает 10340,35 гривны.

Размер доплаты зависит от возрастной категории пенсионера и составляет:

300 гривен – для лиц от 70 до 74 лет;

456 гривен – для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет;

– для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет; 570 гривен – для людей старше 80 лет.

Доплата начинает начисляться не с начала календарного месяца, а со дня рождения пенсионера. Соответственно, в первый месяц она выплачивается частично, пропорционально количеству дней после дня рождения, отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Важно! Эта доплата прилагается к основной сумме пенсии и начисляется автоматически.

Ранее мы рассказывали, изменятся ли выплаты тем, кто имеет 30 лет трудового стажа.

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