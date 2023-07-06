У них хороший вкус! Названы пять знаков зодиака, которые всегда выглядят идеально

Некоторые люди отлично знают, как сочетать отдельные предметы одежды для достижения наилучшего эффекта. Они всегда прекрасно выглядят и вызывают восхищение. По словам астрологов, настоящими иконами стиля можно назвать пять знаков зодиака.

Телец

Телец ценит роскошь и любит привлекать к себе внимание, но не навязчиво. Ему нравятся премиальные бренды. Он не следит за модой, предпочитает делать ставку на универсальные и неподвластные времени качественные продукты. Это один из самых стильно одетых знаков зодиака. У него хороший вкус, что видно с первого взгляда.

Лев

Лев всегда выглядит эффектно и стильно. Забота о своей внешности – неотъемлемая часть его жизни. Лев уделяет много внимания своей внешности. Он охотно тянется к дорогой, брендовой одежде и, что немаловажно, может носить ее так, что вызывает восхищение и вдохновляет. Все его стилизации продуманы и отточены до мелочей.

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Дева

Люди под этим знаком зодиака – перфекционисты, которые любят порядок. Они всегда выглядят как с иголочки. Грязная обувь или мятая рубашка для них непростительный грех. Девы способны переодеваться несколько раз в день, лишь бы выглядеть идеально. Они также тратят много времени на выбор стиля и покупки. Это важная часть их жизни. Для них одежда – это способ самовыражения и ухода за собой.

Весы

Весы много внимания уделяют внешности – они любят наряжаться, и это доставляет им огромное удовольствие. Цена и марка для них значения не имеют. Они охотно роются в секонд-хендах в поисках "жемчужины" и могут найти отличную одежду в сетевых магазинах. Они выбирают необычные стилизации, потому что не хотят быть похожими на всех окружающих. Для них очень важна оригинальность.

Скорпион

Это один из самых красивых знаков зодиака. У него не только прекрасный вкус, но и врожденное обаяние, благодаря которому, где бы он ни появлялся, он вызывает восхищение. Скорпион любит смелые стрижки и не боится оголять тело. Он всегда обращает на себя внимание, но умудряется не переходить границы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.