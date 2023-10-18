Уберите шторы от батарей и оставляйте дверь ванной открытой: как не тратить тепло зимой

В связи с высокими счетами за электроэнергию и отопление, многие думают, как обогреть свои дома самыми доступными способами. Простые советы помогут не терять тепло в холодный период.

Они также позволят сократить расходы на отопление и электроэнергию зимой. Об этом сообщает Express.co.uk.

Стратегически разместите мебель

Чтобы тратить как можно меньше энергии, не ставьте предметы мебели перед батареями. Диван, прикрывающий радиатор, будет поглощать большую часть тепла, оставляя комнату холодной.

Читайте также: Эксперт из котлов назвал идеальную температуру для отопления, чтобы не замерзли трубы

Максимально используйте пар из ванной

Когда вы принимаете горячий душ, пар выделяет тепло. Если вы оставите дверь ванной комнаты открытой перед тем, как принять душ, часть пара и тепла согреет окружающие части дома, оставляя тепло в вашем доме подольше.

Разместите шторы за радиатором

Если шторы закрывают батарею, это направляет тепло в окно, а не в остальную комнату. Убедитесь, что радиатор открыт, осторожно разместив шторы за радиатором.

Не допускайте сквозняков

Отсутствие сквозняков сильно повлияет на тепло в доме. Убедитесь, что внизу на всех дверях есть устройство для предотвращения сквозняка. Также обратите внимание на окна и балкон – из них не должно тянуть холодный воздух.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !