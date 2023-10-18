Приберіть штори від батарей та лишайте двері ванної відчиненими: як не марнувати тепло взимку

У зв’язку з високими рахунками за електроенергію та опалення, чимало людей думають, як обігріти свої будинки найдоступнішими способами. Прості поради допоможуть не марнувати тепло у холодний період.

Вони також дозволять скоротити витрати на опалення та електроенергію взимку. Про це повідомляє Express.co.uk.

Стратегічно розташуйте меблі

Щоб витрачати якомога менше енергії, не ставте предмети меблів перед батареями. Диван, який затуляє радіатор, поглинатиме більшу частину тепла, залишаючи кімнату холодною.

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Максимально використовуйте пару з ванної

Коли ви приймаєте гарячий душ, пара виділяє тепло. Якщо ви залишите двері ванної кімнати відчиненими перед тим, як прийняти душ, частина пари та тепла зігріє навколишні частини дому, залишаючи тепло у вашому домі довше.

Розмістіть штори за радіатором

Якщо штори закривають батарею, це спрямовує тепло до вікна, а не до решти кімнати. Переконайтеся, що радіатор відкритий, обережно розмістивши штори за радіатором.

Не допускайте протягів

Відсутність протягів сильно вплине на тепло у домі. Переконайтеся, що внизу на всіх дверях є пристрій для запобігання протягу. Також зверніть увагу на вікна та балкон – з них не має тягнути холодне повітря.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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