Участники боевых действий могут получить жилье от государства: как это сделать

В число граждане, которые имеют право стать на квартирный учет для получения жилья, входят, в частности участники боевых действий, ветераны и семьи погибших военнослужащих. Для этого необходимо подать обращение в органы местного самоуправления по месту жительства или работы. В то же время процесс предоставления квартиры или дома может занять длительное время, поэтому стоит быть готовыми к ожиданию.

УБД могут стать на квартирный учет как по месту жительства, так и по месту работы. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Получить жилье возможно в течение двух лет после постановки на квартирный учет, если исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов примут соответствующее решение и будет предусмотрено финансирование.

Для этого необходимо подать обращение в исполнительный комитет местного совета, обратиться через сервисные центры ЦНАП, администрацию предприятия, учреждения, организации или другое общественное объединение по месту работы.

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Стоит заметить, что кроме участников боевых действий, право на получение жилья имеют также лица с инвалидностью I и II группы, полученной в результате войны, а также внутренне перемещенные лица, которые являются УБД или имеют инвалидность III группы из-за военных действий. К этой категории относятся и члены семей погибших (пропавших без вести) или умерших лиц, участвовавших в боевых действиях за пределами страны, в Революции Достоинства, а также семьи павших Защитников и Защитниц Украины.

Какие документы нужно предоставить

Тем, кто планирует стать на квартирный учет, необходимо подготовить соответствующие документы, в частности:

заявление о постановке на квартирный учет, которое подписывают все члены семьи, проживающие вместе;

справку с места жительства, которая содержит информацию о составе семьи и регистрации места жительства;

копию удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего (умершего) или члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;

копии паспорта и документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

если есть члены семьи – справку, подтверждающую, находятся ли они на квартирном учете по месту работы.

Отказать во взятии на квартирный учет могут из-за неполного комплекта документов, отсутствия оснований для улучшения жилищных условий и тому подобное.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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