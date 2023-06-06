rus
Українська
Наука

Ученые исследовали, какие растения помогают очистить воздух от токсичных веществ

Игорь Романько

Какие растения очищают воздух от токсичных веществ

Недавнее исследование, проведенное учеными из Сиднейского технологического университета (UTS) в Австралии, выявило, что система вертикальных стен с комнатными растениями может быть эффективным способом очистки воздуха от вредных соединений. Исследование показало, что эти растения могут снижать уровень некоторых вредных веществ на 20% в течение рабочего дня.

Читайте также: Ученые показали уникальное растение, которое становится мясоидным "под настроение" (фото)

Ученые провели исследования, используя коллекцию комнатных растений, имитирующую систему вертикальных стен, обычно применяемую в офисах, больницах и других помещениях. Результаты показали, что в течение рабочего дня растения снижали уровень некоторых вредных соединений на 20% исходной концентрации. Эти результаты подтверждают предварительные исследования, свидетельствующие о способности комнатных растений поглощать летучие органические соединения (ЛОС).

В исследовании использовались распространенные домашние растения, такие как эпипремнум золотистый, сингониум ножковый и хлорофитум. Ученые установили, что растения не только удаляют много загрязняющих веществ с воздуха в течение нескольких часов, но особенно эффективны в удалении вредных загрязнителей, связанных с бензином.

В исследовании ученые улетучивали небольшое количество бензина внутри специально созданных камер, в которых располагались ящики с растениями или без них. Результаты показали незначительное уменьшение уровня газов в камерах, что имеет значение, но не полностью предотвращает утечку. Однако ученые считают, что за 8 часов вертикальные сады удалили около 43% летучих органических соединений, а также практически все три основных вредных химических класса, такие как алканы, производные бензола и циклопентаны.

Читайте также: В Китае ученые начали копать в Земле яму глубиной 10 000 метров (видео)

Важно отметить, что эти загрязнители могут иметь заметные последствия для здоровья и влиять на качество воздуха в помещениях. Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования, но вертикальные сады могут быть эффективны в очистке воздуха.

Следует заметить, что это касается именно систем с вертикальными стенами, а не простого размещения комнатных растений на подоконнике, поскольку вертикальные сады подключены к вентиляционным системам, играющим важную роль в процессе очистки воздуха.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Наука