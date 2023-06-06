Вчені дослідили, які рослини допомагають очистити повітря від токсичних речовин

Недавнє дослідження проведене вченими з Сіднейського технологічного університету (UTS) в Австралії виявило, що система вертикальних стін з кімнатними рослинами може бути ефективним способом очищення повітря від шкідливих сполук. Дослідження показало, що ці рослини можуть знижувати рівень деяких шкідливих речовин на 20% протягом робочого дня.

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Вчені провели дослідження, використовуючи колекцію кімнатних рослин, що імітує систему вертикальних стін, яка зазвичай застосовується в офісах, лікарнях та інших приміщеннях. Результати показали, що протягом робочого дня рослини знижували рівень деяких шкідливих сполук на 20% від вихідної концентрації. Ці результати підтверджують попередні дослідження, які свідчать про здатність кімнатних рослин поглинати летючі органічні сполуки (ЛОС).

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У дослідженні використовувалися поширені домашні рослини, такі як епіпремнум золотистий, сингоніум ніжколистий та хлорофітум. Вчені встановили, що рослини не лише видаляють багато забруднюючих речовин з повітря протягом кількох годин, але є особливо ефективними у видаленні шкідливих забруднювачів, пов'язаних з бензином.

У дослідженні вчені випаровували невелику кількість бензину всередині спеціально створених камер, в яких розташовувалися ящики з рослинами або без них. Результати показали незначне зменшення рівня газів у камерах, що має значення, але не повністю запобігає витіканню. Однак вчені вважають, що за 8 годин вертикальні сади видалили близько 43% летючих органічних сполук, а також практично всі три основні шкідливі хімічні класи, такі як алкани, похідні бензолу і циклопентани.

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Важливо відзначити, що ці забруднювачі можуть мати "помітні наслідки для здоров'я" і впливати на якість повітря у приміщеннях. Вчені вважають, що необхідні додаткові дослідження, але вертикальні сади можуть бути ефективними у очищенні повітря.

Варто зауважити, що це стосується саме систем з вертикальними стінами, а не простого розміщення кімнатних рослин на підвіконні, оскільки вертикальні сади підключені до вентиляційних систем, що відіграють важливу роль у процесі очищення повітря.

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