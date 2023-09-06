Ученые нашли полезный и практичный способ использования кофейной гущи

Исследователи из Австралии разработали новый способ улучшить прочность бетона на 30% путем переработки и включения кофейной гущи в состав смеси.

Этот новый рецепт может решить несколько проблем одновременно, пишет Sciense Alert. Ежегодно в мире производится очень большое количество кофейных отходов – около 10 миллиардов килограммов, и большинство из них попадает на свалку.

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Утилизация органических отходов создает экологические проблемы, поскольку она приводит к выделению парниковых газов, таких как метан и углекислый газ, способствующие изменению климата, объясняет инженер университета RMIT, Радж Ройчанд.

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Со стремительно растущим строительным рынком во всем мире постоянно растет спрос на ресурсоемкий бетон, что также вызывает экологические проблемы.

Неблагоприятная добыча природного песка, обычно происходящая на руслах рек и прибрежных зонах, оказывает значительное влияние на окружающую среду, отмечает инженер RMIT, Цзе Ли.

Есть критические и долгосрочные проблемы с поддержанием устойчивых поставок песка из-за ограниченности ресурсов и влияния добычи песка на окружающую среду. Применяя концепцию замкнутой экономики, мы могли бы не только избежать выбросов органических отходов на свалку, но и более эффективно использовать природные ресурсы, такие как песок.

Однако органические материалы, такие как кофейная гуща, не могут быть непосредственно добавлены в бетон из-за выбросов химических веществ, которые могут снизить прочность строительного материала. Для решения этой проблемы исследователи нагрели кофейную гущу до температуры более 350°C (около 660°F), удалив кислород.

Этот процесс известен как пиролиз. Под воздействием высокой температуры органические молекулы расщепляются, образуя пористый биоуголь, который может взаимодействовать с цементной матрицей и повышать прочность бетона. Исследователи также экспериментировали с пиролизом кофейной гущи при 500°C, но полученные частицы биоугля были менее крепкими.

В настоящее время команда исследователей работает над оценкой прочности их бетона. Они также исследуют влияние этого материала во время замораживания, влажной среды, истирания и других стрессовых факторов.

В будущем исследователи также планируют изучать возможность использования других органических отходов, таких как древесина, пищевые и сельскохозяйственные отходы для создания биоугля.

"Наши исследования находятся на начальном этапе, но эти открытия открывают инновационные возможности для значительного уменьшения объема органических отходов, отправляемых на свалку", – говорит инженер RMIT, Шеннон Килмартин-Линч.

Напомним, ранее ученые ответили, сколько людей нужно для колонизации Марса.

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