Ученые назвали причину возникновения хронической усталости: вы будете удивлены
Ученые обнаружили белок, который может быть фактором возникновения миалгического энцефаломиелита, также известного как синдром хронической усталости (СХВ). В течение длительного времени специалисты стремились выяснить происхождение этого заболевания, ведь без этого сложно разрабатывать эффективное лечение.
Исследования проводили на примере 38-летней женщины, которая испытывала постоянную усталость, но еще не имела официального диагноза СХВ. При анализе тканей ее мышц ученые обнаружили аномалию: высокий уровень белка под названием WASF3.
Об этом пишет Science.
Этот белок может влиять на функционирование митохондрий – энергетических центров, питающих клетки. WASF3 влечет за собой нарушение их работы, нарушая подачу энергии. Это обосновывает ощущение истощения у людей, страдающих СХВ, когда их мышцам и клеткам не хватает необходимого питания.
Синдром хронической усталости (СХУ) – это заболевание, которое приводит к сильной потере силы, продолжающейся, по крайней мере, шесть месяцев. Симптомы обостряются во время физической или умственной активности, и отдых не всегда помогает их преодолеть.
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Среди признаков СХВ следует отметить:
- высокая степень усталости после физических или умственных усилий;
- проблемы с памятью и когнитивными функциями;
- головокружение при изменении положения тела;
- боли в мышцах и суставах;
- недостаточно отдыхающий сон;
- головная боль;
- боль в горле;
- увеличены лимфатические узлы на шее и под мышками;
- высокая чувствительность к свету, звуку, запахам, пище и лекарствам.
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