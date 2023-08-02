Ученые не видели такого 69 лет: К Земле летит "рогатая" комета (фото)

Ученые обнаружили необычное явление в комете 12P, которое явилось причиной возникновения "рогов" после извержения вулкана. Это зрелищное явление произошло впервые за последние 69 лет.

Комета 12P, подходящая к Земле, размером примерно 30 км, состоит из ледового ядра, пыли и газа. При полете она выбросила в космос токи холодной "магмы", напоминавшие большие "рога". Об этом пишет Space.

Читайте также: Астрономы зафиксировали повторяющийся каждые 22 минуты радиосигнал из далекой галактики.

Это чрезвычайное явление было зафиксировано несколькими астрономами 20 июля. Вспышка от кометы была примерно в 100 раз ярче обычного. Причиной этого было расширение комы через газ и лед, которые начали отражать больше солнечного света, что позволило его заметить ученым.

Видео дня

Всего через шесть дней после вспышки, 26 июля, кома кометы выросла в диаметре примерно до 230 тыс. км или в 7 000 раз больше, чем само ядро кометы.

Астроном из Британской астрономической ассоциации Ричард Майлз пояснил, что неординарная форма комы кометы 12P может быть связана с неправильной формой ее ядра. Однако, в дальнейшем, расширенная запятая исчезнет, когда газ и лед будут рассеиваться, и уже не смогут отражать солнечный свет.

Это явление, которое произошло с кометой 12P, редко, и за последние 69 лет подобных наблюдений не было. По оценкам астрономов, комета 12P приблизится к ближайшей точке к Солнцу 21 апреля 2024 года и приблизится к Земле 2 июня того же года.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!