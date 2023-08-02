Вчені не бачили такого 69 років: До Землі летить "рогата" комета (фото)

Науковці виявили незвичайне явище в кометі 12P, яке стало причиною виникнення "рогів" після виверження вулкана. Це видовищне явище відбулося вперше за останні 69 років.

Комета 12P, яка підходить до Землі, розміром приблизно 30 км, складається з льодового ядра, пилу та газу. При польоті вона викинула у космос струми холодної "магми", які нагадували великі "роги". про це пише Space.

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Це надзвичайне явище було зафіксовано декількома астрономами 20 липня. Спалах від комети був приблизно в 100 разів яскравіший, ніж зазвичай. Причиною цього було розширення коми комети через газ і лід, які почали відбивати більше сонячного світла, що дозволило його помітити науковцям.

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Всього через шість днів після спалаху, 26 липня, кома комети зросла у діаметрі приблизно до 230 тис. км, або у 7 000 разів більше, ніж саме ядро комети.

Астроном із Британської астрономічної асоціації, Річард Майлз, пояснив, що неординарна форма коми комети 12P може бути пов'язана з неправильною формою її ядра. Проте, в подальшому, розширена кома зникне, коли газ і лід будуть розсіюватися, і вже не зможуть відбивати сонячне світло.

Це явище, що сталося з кометою 12P, є рідкісним, і за останні 69 років подібних спостережень не було. За оцінками астрономів, комета 12P наблизиться до найближчої точки до Сонця 21 квітня 2024 року і приблизиться до Землі 2 червня того ж року.

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