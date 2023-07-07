Ученые обнаружили, что люди научились скрещивать животных еще 4500 лет назад: нашли остатки кунг

Благодаря разным источникам известно, что богатые жители Месопотамии 4500 лет назад использовали особый вид ездовых животных, который назывался кунг. Эти животные участвовали в церемониях, дипломатических мероприятиях и войнах. Однако исследователи до сих пор не знали точного происхождения этих животных.

Об этом пишет Science Advances.

Недавнее исследование ДНК раскрыло, что кунги были результатом скрещивания домашних ослов из гемиппи, видом вымершего сирийского дикого осла. Это первое подтвержденное гибридное разведение животных, в истории.

Останки кунгов в возрасте 4500 лет были обнаружены в находящемся в современной Сирии погребальном комплексе Умм-эль-Марра. Секвенирование генома помогло понять, что они соответствовали ни одному известному виду лошадей. Исследователи сравнили образцы генома дикого сирийского осла, найденного в Гебекли-Тепи и возрасте 11 тыс. лет, с геномом двух современных гемипов.

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Результаты показали, что кунги были гибридами, полученными в результате скрещивания домашних ишаков и гемипов. Ученые считают, что это могут быть гибриды первого поколения, поскольку межвидовые гибриды непарнокопытных обычно бесплодны.

По мнению ученых, шумеры создали кунгов, чтобы получить более быстрое и сильное животное, чем лошадь и осел, но более послушную и более управляемую. Однако, поскольку кунги были бесплодны, разводить их было трудно. Впоследствии их заменили лошадьми, завезенными в регион из понтийских степей между Черным и Каспийским морями.

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Согласно историческим записям, эти лошади стоили достаточно дорого – в шесть раз дороже ослов. Большие

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кунги использовались для перевозки транспортных средств "знати и богов", а их размер и скорость позволяли использовать их для буксировки четырехколесных военных повозок, предшествовавших колесницам.

"Шумеры действительно создали эти гибриды с помощью биоинженерии. Кунги были первыми гибридами в истории, насколько нам известно, что шумерам приходилось скрещивать животных всякий раз, когда они хотели получить кунга. Именно поэтому кунги очень высоко ценились", - пояснили исследователи.

Напомним, ученые обнаружили в Египте мумию мальчика в возрасте 2300 лет, который был похоронен с 49 амулетами.

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