Вчені виявили, що люди навчились схрещувати тварин ще 4500 років тому: знайшли залишки кунгів

Завдяки різним джерелам відомо, що багаті мешканці Месопотамії 4500 років тому використовували особливий вид їздових тварин, який називався кунг. Ці тварини брали участь у церемоніях, дипломатичних заходах і війнах. Проте дослідники досі не знали точного походження цих тварин.

Про це пише Science Advances.

Недавнє дослідження ДНК розкрило, що кунги були результатом схрещування домашніх ослів з геміппі, видом сирійського дикого осла, який вимер. Це перше підтверджене гібридне розведення тварин, в історії.

Останки кунгів віком 4500 років були виявлені в похоронному комплексі Умм-ель-Марра, що знаходиться в сучасній Сирії. Секвенування геному допомогло зрозуміти, що вони відповідали жодному відомому виду коней. Дослідники порівняли зразки геному дикого сирійського віслюка, знайденого в Гебеклі-Тепі і віком 11 тис. років, з геномом двох сучасних геміппів.

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Результати показали, що кунги були гібридами, отриманими в результаті схрещування домашніх віслюків і геміппів. Вчені вважають, що це можуть бути гібриди першого покоління, оскільки міжвидові гібриди непарнокопитних зазвичай є безплідними.

На думку вчених, шумери створили кунгів, щоб отримати більш швидку і сильну тварину, ніж кінь і осел, але слухнянішу і керованішу. Однак, оскільки кунги були безплідними, розводити їх було важко. Згодом їх замінили кіньми, завезеними до регіону з понтійських степів між Чорним та Каспійським морями.

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Згідно з історичними записами, ці коні коштували досить дорого – у шість разів дорожче за ослів. Великі кунги використовувалися для перевезення транспортних засобів "знаті і богів", а їх розмір і швидкість дозволяли використовувати їх для буксирування чотириколісних військових возів, що передували колісницям.

"Шумери насправді створили ці гібриди за допомогою біоінженерії. Кунги були першими гібридами в історії, наскільки нам відомо, що шумерам доводилося схрещувати тварин щоразу, коли вони хотіли отримати кунга. Саме тому кунги дуже високо цінувалися", – пояснили дослідники.

Нагадаємо, вчені знайшли в Єгипті мумію хлопчика віком 2300 років, який був похований із 49 амулетами.

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