Ученые обнаружили остатки наркотиков в останках людей, проживавших на территории современной Испании 3 тысячи лет назад

В Испании археологи на месте раскопок бронзового века нашли ритуальные предметы, среди которых были человеческие волосы. При исследовании образцов ученые обнаружили остатки наркотических веществ.

Издание Heritage Daily сообщает, что археологи, раскапывавшие пещеру, нашли захоронение бронзовых суток. Там были найдены пряди человеческих волос, которые использовались в уникальном погребальном обряде.

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Эти образцы волос были окрашены в красный цвет. В тайнике также были другие предметы, включая лезвие, заколку для волос, расческу и деревянную миску с лопаткой.

"Химический анализ волос, проведенный с помощью ультра высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией высокого разрешения (UHPLC-HRMS), выявил следы алкалоидов эфедрина, атропина и скополамина, что подтверждает использование жителями различных алкалоидных растений", — говорится в пресс-службе.

Некоторые соединения содержатся в растениях семейства пасленовых, таких как мандрагора и белена, и могли использоваться для изготовления лекарств. Эти вещества способны резко изменять восприятие и вызывать галлюцинацию, спутанность сознания и бред. Эфедрин, который был найден в остатках, является стимулятором, его также получают из растений.

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Хотя следы наркотиков были обнаружены в сосудах и орудиях труда на других стоянках бронзового века, исследователи говорят, что это первый случай, когда были обнаружены прямые доказательства наличия наркотиков в телах древних народов. Авторы работы считают, что то, что обрезки волос были окрашены только у определенных людей, соответствует идее почитания шаманов.

Исследователи говорят, что пещера Эс-Карритх на Менорке использовалась около 3600 лет назад и служила местом ритуалов и захоронений в течение 800 лет. Внутри пещеры находилась погребальная камера, в которой были похоронены 210 человек. Часто после церемонии захоронения волосы умершего помещали в деревянный контейнер рядом с ними.

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

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