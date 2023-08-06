Ученые объяснили, почему львы имеют гривы, выяснилось, это не только для того, чтобы выглядеть круто. Гривы львов также помогают им защищаться от хищников, производить впечатление на львиц и поддерживать тепло.

Гривы львов состоят из толстого слоя волос, растущего на шее и плечах. Грива может быть разного цвета, от черного до коричневого до коричневого.

Ученые считают, что гривы львов изначально развивались как способ защиты от хищников. Грива может сделать льва выглядеть больше и страшнее, что может отпугнуть хищников, пишет Live Science.

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Исследователь млекопитающих на пенсии из Чикагского музея Филд Брюс Паттерсон отметил, что эти "блестящие косы созданы для того, чтобы производить впечатление на других львов — как потенциальных партнеров, так и потенциальных соперников". По словам Паттерсона, самцы львов (Panthera leo) обладают большими головами и шеями, а гривы преувеличивают эти черты.

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То есть, добавил он, гривы львов также помогают им производить впечатление на львиц. Поскольку самки предпочитают львы с большими гривами – они воспринимают это как признак здоровья и силы.

Наконец гривы львов помогают им поддерживать тепло. Грива может содержать тепло тела льва, что важно для львов, живущих в холодных климатах, – добавил ученый.

По его словам, размер и форма гривы льва могут зависеть от нескольких факторов, таких как климат, в котором он живет, его генетика и уровень тестостерона. Львы, живущие в холодных климатах, как правило, имеют большие гривы, чем львы, живущие в теплых климатах. Это потому, что гривы помогают львам поддерживать тепло в холодную погоду.

Отмечается, что львы с более высоким уровнем тестостерона также имеют большие гривы. Это потому, что тестостерон стимулирует рост волос.

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