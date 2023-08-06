Вчені пояснили, чому леви мають гриви, з'ясувалося, це не тільки для того, "щоб виглядати круто". Гриви левів також допомагають їм захищатися від хижаків, справляти враження на левиць і підтримувати тепло.

Гриви левів складаються з товстого шару волосся, яке росте на шиї та плечах. Грива може бути різного кольору, від чорного до коричневого до коричневого.

Вчені вважають, що гриви левів спочатку розвивалися як спосіб захисту від хижаків. Грива може зробити лева виглядати більшим і страшнішим, що може відлякати хижаків, пише Live Science.

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Дослідник ссавців на пенсії з Чиказького музею Філд Брюс Паттерсон зазначив, що ці "блискучі коси створені для того, щоб справляти враження на інших левів — як на потенційних партнерів, так і на потенційних суперників". За словами Паттерсона, самці левів (Panthera leo) мають великі голови та шиї, а гриви перебільшують ці риси.

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Тобто, додав він, гриви левів також допомагають їм справляти враження на левиць. Оскільки самиці віддають перевагу левам з великими гривами – вони сприймають це як ознаку здоров’я та сили.

Нарешті, гриви левів допомагають їм підтримувати тепло. Грива може утримувати тепло тіла лева, що важливо для левів, які живуть в холодних кліматах, – додав науковець.

За його словами, розмір і форма гриви лева можуть залежати від кількох факторів, таких як клімат, в якому він живе, його генетика та його рівень тестостерону. Леви, які живуть в холодних кліматах, як правило, мають більші гриви, ніж леви, які живуть в теплих кліматах. Це тому, що гриви допомагають левам підтримувати тепло в холодну погоду.

Зазначається, що леви з вищим рівнем тестостерону також мають більші гриви. Це тому, що тестостерон стимулює ріст волосся.

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