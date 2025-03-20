Криптовалюти та влада: як США готують нові правила гри

Президент США Дональд Трамп у своєму відеозверненні на Digital Asset Summit у Нью-Йорку наголосив, що криптовалютна індустрія стане важливою складовою фінансової системи та сприятиме зміцненню позицій долара на світовому ринку. Він підкреслив, що країна повинна зайняти лідерські позиції у сфері цифрових активів, проте не представив нових регуляторних ініціатив чи конкретних дій для їхньої реалізації. Попри це, його слова викликали зацікавленість серед криптоінвесторів, які уважно стежать за політикою адміністрації щодо крипторинку, оскільки вона може безпосередньо вплинути на майбутнє галузі та динаміку ринку.

З моменту початку свого другого терміну Трамп уже підписав два укази, які стосуються цифрових активів, і розпочав формування державного біткоїн-резерву на основі конфіскованих активів. Він також заявив про скасування попередніх обмежувальних заходів, які запроваджувалися адміністрацією Джо Байдена, зокрема щодо ініціативи Operation Choke Point. У своїй промові він наголосив, що новий курс уряду сприятиме розвитку криптоіндустрії, надаючи підприємцям та інвесторам більше можливостей для роботи без зайвих регуляторних бар'єрів, які раніше створювали невизначеність і стримували розширення цього сектору.

Інвестори сприйняли ці заяви неоднозначно, оскільки хоча вони вказують на позитивну риторику щодо криптовалют, вони поки що не мають конкретних правових наслідків. Попри заявлену підтримку цифрових активів, важливі аспекти, такі як правила оподаткування криптовалют та загальні регуляторні умови, залишаються невизначеними. Багато хто очікував чітких ініціатив щодо дебанкінгу криптовалютних компаній, проте ця тема не була порушена. Поки що політика уряду більше виглядає як стратегія зміни суспільного сприйняття, аніж конкретний план реформ.

Підтримка біткоїна як частини державного фінансового резерву може стати переломним моментом, якщо уряд почне активно скуповувати цифрові активи. Це потенційно зменшить пропозицію на ринку, що може спричинити зростання вартості криптовалют та привернути більше інституційних інвесторів. Водночас залишається відкритим питання, як це вплине на загальний баланс між централізованими фінансовими системами та децентралізованими технологіями. Регулятори можуть використовувати цей інструмент як важіль впливу на ринок, змінюючи правила гри залежно від економічної та політичної ситуації, що створює новий рівень ризиків для криптоінвесторів.

Загалом заяви Трампа можна розглядати як спробу зміцнити довіру до криптовалютного сектору та залучити до нього більше американських підприємців і вкладників. Проте відсутність чіткої законодавчої бази поки що залишає багато питань без відповідей. Реальні кроки з боку уряду у сфері цифрових активів стануть зрозумілими лише після прийняття конкретних рішень на рівні Конгресу та регуляторних органів. Поки що США продовжують балансувати між підтримкою інновацій та прагненням контролювати фінансові потоки, а криптовалютний ринок залишається залежним від майбутніх політичних рішень, які можуть змінити його траєкторію як у позитивний, так і в негативний бік.

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